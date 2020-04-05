ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение

05.04.2020 13:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Интересно, почему парни и мужчины всех возрастов много времени проводят за компьютерными играми? Вообще, причин немало, но сегодня мы решили назвать только одну – женские персонажи. 

Да, есть огромное количество игр с привлекательными девушками, однако в этот раз мы заинтересовались теми, где они как луч света в мрачной реальности. 

Left 4 Dead 

Старый добрый шутер с зомби. Компашка из четырёх человек пытается спастись и преодолевает множество трудностей на пути к патронам и заветному самолёту, кораблю или бронеавтомобилю. Обычно на экране монитора игроки видят примерно это. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение
Фото: deviantart.com/juhoham 

Отбившись от полчищ зомби и добравшись до убежища, игрок, наконец, может перевести дыхание, посмотреть на Зои и понять – пока она жива, ещё не всё потеряно. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение
Фото: deviantart.com/silvermooncrystal 

Devil May Cry 3 

Слешер, который был представлен на суд публике целых 15 лет назад. Большую часть времени крутому парню в пафосном красном плаще приходится рубить демонов. Временами появляются более существенные противники в виде боссов. Но стандартный вид примерно такой. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение
Фото: twitter.com/xDevilNeverCry 

В какой-то момент игроку показывается кат-сцена, где Леди ловко раскидывает врагов с использованием потрясающих акробатических навыков и множества пушек. Как тут не влюбиться? 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение
Фото: deviantart.com/demonleon3d 

Dead Space 

Бедняга Айзек Кларк отправился на космический корабль, чтобы найти свою девушку, но, к несчастью, девушка уже не совсем жива. Бодро рассекают по отсекам USG Ishimura только некроморфы, с которыми главный герой не горит желанием познакомиться поближе. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение
Фото: deviantart.com/betti357 

Во второй части Айзека уже преследуют не только монстры, но и та самая не совсем живая бывшая девушка. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение
Фото: instagram.com/deadspace_fan 

К счастью, на космической станции Кларк встречает самую настоящую и живую девушку Элли. На фоне некроморфов она кажется богиней. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение
Фото: instagram.com/dead_space_ 

Dark Souls 

Мрачный мир, который предполагает страдания не только персонажа, но и игрока. Легко можно упасть с обрыва, а ткнуть мечом призрака, предварительно не наложив на себя проклятье, не получится. Кстати о противниках, пока игрок не пройдёт хотя бы половину игры и не наловчится, все они кажутся примерно такими. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение
Фото: deviantart.com/allrichart 

Во второй половине игры они тоже кажутся такими, но только бороться с ними уже легче. И вот среди всего этого хаоса, среди этих болот, огромных пауков и крыс, среди каких-то улиток, вылепленных из мяса, мы встречаем Присциллу. И она, являясь боссом, не хочет убивать игрока. Напротив, она вежливо просит нас уйти. А сделать это сложно, ведь хочется положить оружие на землю, взять кружечку чая и просто поговорить с девушкой, которая наполовину дракон. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение
Фото: deviantart.com/saoriaiko 

Bloodrayne 

Что тут скажешь, на момент 2002 года игра была отличной. Да и сейчас неплохая. Здесь нет второстепенного персонажа, которая являлась бы отдушиной в суровом мире. А мир и впрямь суровый – ходячие мертвецы и разные мутанты выступят в качестве противников. 

Так почему же не нужны девушки, которые могли бы поддерживать боевой дух игроков? Потому что достаточно посмотреть на главную героиню. 

Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение
Фото: deviantart.com/silencesys 

Кстати, ранее мы рассказывали об играх, которые вызывают всплеск адреналина. 

Конечно, среди них есть Dead Space и Dark Souls (здесь подробнее). 

Люди в материале: нет

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интересно, почему парни и мужчины всех возрастов много времени проводят за компьютерными играми? Вообще, причин немало, но сегодня мы решили назвать только одну –...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мексике в перестрелке между преступными группировками погибли 19 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика