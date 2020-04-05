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Почему парни обожают компьютерные игры? У нас есть одно предположение
Источник материала: СТВ
Интересно, почему парни и мужчины всех возрастов много времени проводят за компьютерными играми? Вообще, причин немало, но сегодня мы решили назвать только одну – женские персонажи.
Да, есть огромное количество игр с привлекательными девушками, однако в этот раз мы заинтересовались теми, где они как луч света в мрачной реальности.
Left 4 Dead
Старый добрый шутер с зомби. Компашка из четырёх человек пытается спастись и преодолевает множество трудностей на пути к патронам и заветному самолёту, кораблю или бронеавтомобилю. Обычно на экране монитора игроки видят примерно это.
Отбившись от полчищ зомби и добравшись до убежища, игрок, наконец, может перевести дыхание, посмотреть на Зои и понять – пока она жива, ещё не всё потеряно.
Devil May Cry 3
Слешер, который был представлен на суд публике целых 15 лет назад. Большую часть времени крутому парню в пафосном красном плаще приходится рубить демонов. Временами появляются более существенные противники в виде боссов. Но стандартный вид примерно такой.
В какой-то момент игроку
Dead Space
Бедняга Айзек Кларк отправился на космический корабль, чтобы найти свою девушку, но, к несчастью, девушка уже не совсем жива. Бодро рассекают по отсекам USG Ishimura только некроморфы, с которыми главный герой не горит желанием познакомиться поближе.
Во второй части Айзека уже преследуют не только монстры, но и та самая не совсем живая бывшая девушка.
К счастью, на космической станции Кларк встречает самую настоящую и живую девушку Элли. На фоне некроморфов она кажется богиней.
Dark Souls
Мрачный мир, который предполагает страдания не только персонажа, но и игрока. Легко можно упасть с обрыва, а ткнуть мечом призрака, предварительно не наложив на себя проклятье, не получится. Кстати о противниках, пока игрок не пройдёт хотя бы половину игры и не наловчится, все они кажутся примерно такими.
Во второй половине игры они тоже кажутся такими, но только бороться с ними уже легче. И вот среди всего этого хаоса, среди этих болот, огромных пауков и крыс, среди каких-то улиток, вылепленных из мяса, мы встречаем Присциллу. И она, являясь боссом, не хочет убивать игрока. Напротив, она вежливо просит нас уйти. А сделать это сложно, ведь хочется положить оружие на землю, взять кружечку чая и просто поговорить с девушкой, которая наполовину дракон.
Bloodrayne
Что тут скажешь, на момент 2002 года игра была отличной. Да и сейчас неплохая. Здесь нет второстепенного персонажа, которая являлась бы отдушиной в суровом мире. А мир и впрямь суровый – ходячие мертвецы и разные мутанты выступят в качестве противников.
Так почему же не нужны девушки, которые могли бы поддерживать боевой дух игроков? Потому что достаточно посмотреть на главную героиню.
Кстати, ранее мы рассказывали об играх, которые вызывают всплеск адреналина.
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Интересно, почему парни и мужчины всех возрастов много времени проводят за компьютерными играми? Вообще, причин немало, но сегодня мы решили назвать только одну –...
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