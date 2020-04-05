Белорусская «дочка» «Газпрома» снизила прибыль и может недосчитаться 30 млн долларов по решению суда

При этом чистая прибыль белорусской «дочки» «Газпрома» уменьшилась на 16% до 506,9 млн рублей





говорится в сообщении белорусской компании. В итоге «Газпром трансгаз Беларусь» по итогам работы в прошлом году выплатит дивиденды в размере 506,7 млн рублей. Соответствующее решение принято единственным акционером 26 марта,в сообщении белорусской компании.





Дивиденды должны быть выплачены в российских рублях по курсу Нацбанка Беларуси в течение 60 дней с даты принятия решения.





В отчетности также говорится, что в апреле 2019 года Стокгольмский арбитраж постановил, что сербская компания «Энергопроект Опрема» имеет право на компенсацию в размере более 30 миллионов долларов за поставленное оборудование и оказанные услуги «Газпром трансгаз Беларусь». Дело в том, что «Газпром» хотел построить «энергонезависимый городок» в составе многофункционального комплекса на месте автовокзала «Московский» в Минске . Но потом от этой затеи отказался. В настоящее время «Газпром трансгаз Беларусь» обжалует решение суда.









В 2007—2011 годах «Газпром» купил белорусскую газотранспортную систему «Белтрансгаз» за 5 млрд долларов и переименовал ее в «Газпром трансгаз Беларусь».





14 февраля Беларусь подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа в страну и его транспортировку через территорию республики на 2020 год. Контрактные объемы поставок и транзита сохранены на уровне 2019 года, как и цены — 127 долларов за 1 тыс. куб. м.





Беларусь ежегодно импортирует около 20 млрд кубометров газа, транзит газа через территорию страны превышает 40 млрд кубометров год.

