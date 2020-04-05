Правительство увеличило квоты на производство антисептиков со спиртом

officelife.media Раньше напротив позиции «Антисептические лекарственные средства, относящиеся к непищевой спиртосодержащей продукции» было указано 122 тыс. декалитров (дал), а сейчас — 192. Производство наращивают за счет Национальной академии наук: она сделает 100 тыс. дал вместо 30 тыс., как задумывалось ранее, пишет





Годовые объемы для группы «Дезинфицирующие средства, относящиеся к непищевой спиртосодержащей продукции» правительство увеличивает с 30 тыс. дал до 330 тыс., то есть в 11 раз.









Как сообщалось, ранее Россия, а затем и Беларусь, временно запретили вывоз многих товаров, которые остро необходимы в период пандемии. Но в белорусском списке не было именно спиртовых дезинфицирующих средств. В российском говорится так: «...средства дезинфицирующие, противовирусные, на основе четвертичных аммониевых солей, на основе галогенированных соединений, прочие». Не совсем понятно, относятся ли к прочим спиртовые.