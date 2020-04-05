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Правительство увеличило квоты на производство антисептиков со спиртом

05.04.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас подписал постановление, которое меняет квоты на производство спиртовых антисептиков в 2020 году.

Раньше напротив позиции «Антисептические лекарственные средства, относящиеся к непищевой спиртосодержащей продукции» было указано 122 тыс. декалитров (дал), а сейчас — 192. Производство наращивают за счет Национальной академии наук: она сделает 100 тыс. дал вместо 30 тыс., как задумывалось ранее, пишет officelife.media

Годовые объемы для группы «Дезинфицирующие средства, относящиеся к непищевой спиртосодержащей продукции» правительство увеличивает с 30 тыс. дал до 330 тыс., то есть в 11 раз.


Как сообщалось, ранее Россия, а затем и Беларусь, временно запретили вывоз многих товаров, которые остро необходимы в период пандемии. Но в белорусском списке не было именно спиртовых дезинфицирующих средств. В российском говорится так: «...средства дезинфицирующие, противовирусные, на основе четвертичных аммониевых солей, на основе галогенированных соединений, прочие». Не совсем понятно, относятся ли к прочим спиртовые.
 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас подписал постановление, которое меняет квоты на производство спиртовых антисептиков в 2020 году.
 
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