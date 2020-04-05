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«Белпочта» приостанавливает оказание услуги по примерке и выкупу товара при выдаче посылок
05.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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«В целях минимизации времени контакта получателей почтовых отправлений с сотрудниками РУП «Белпочта» временно приостанавливается оказание
Для сохранения здоровья и исключения тесных контактов рекомендуется приобретать товар на интернет-площадках с предоплатой, соблюдать дистанцию в очереди от 1,5 до 2 метров при посещении объектов почтовой связи.
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Такая информация размещена на сайте национального почтового оператора. «В целях минимизации времени контакта получателей почтовых отправлений с сотрудниками...
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