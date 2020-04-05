ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Белпочта» приостанавливает оказание услуги по примерке и выкупу товара при выдаче посылок

05.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«Белпочта» приостанавливает оказание услуги по примерке и выкупу товара при выдаче посылок

Такая информация размещена на сайте национального почтового оператора.

«В целях минимизации времени контакта получателей почтовых отправлений с сотрудниками РУП «Белпочта» временно приостанавливается оказание сервисов, предоставляемых в рамках пакетов услуг «E-commerce», «E-commerce MAX», по примерке и получению части вложения отправлений с товарным вложением (частичный выкуп) на дому, в офисе и  выделенных объектах почтовой связи, где установлены примерочные кабинки», — говорится в сообщении.

Для сохранения здоровья и исключения тесных контактов рекомендуется приобретать товар на интернет-площадках с предоплатой, соблюдать дистанцию в очереди от 1,5 до 2 метров при посещении объектов почтовой связи.

belpost.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такая информация размещена на сайте национального почтового оператора. «В целях минимизации времени контакта получателей почтовых отправлений с сотрудниками...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская «дочка» «Газпрома» снизила прибыль и может недосчитаться 30 млн долларов по решению суда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика