«Белпочта» приостанавливает оказание услуги по примерке и выкупу товара при выдаче посылок

Источник материала: Вороновская газета





Такая информация размещена на сайте национального почтового оператора.

«В целях минимизации времени контакта получателей почтовых отправлений с сотрудниками РУП «Белпочта» временно приостанавливается оказание сервисов , предоставляемых в рамках пакетов услуг «E-commerce», «E-commerce MAX», по примерке и получению части вложения отправлений с товарным вложением (частичный выкуп) на дому, в офисе и выделенных объектах почтовой связи, где установлены примерочные кабинки», — говорится в сообщении.

Для сохранения здоровья и исключения тесных контактов рекомендуется приобретать товар на интернет-площадках с предоплатой, соблюдать дистанцию в очереди от 1,5 до 2 метров при посещении объектов почтовой связи.

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