Главные ошибки, которые допускают при жарке блинов

Источник материала: ОНТ

Не существует тех, кто бы не любил блины. Даже если вы готовите их с детства, вы можете допускать некоторые ошибки. Хотите, чтобы на вашем столе появились идеально ровные блины? Следующие 10 пунктов помогут, чтобы на вашем столе появились идеально ровные блины.

1. Лёгкие и воздушные блинчики получатся при использовании продуктов комнатной температуры. Следует достать из холодильника молоко и яйца за 20-30 минут до приготовления. Тогда ингредиенты лучше соединятся, а блинчики получатся вкуснее.

2. Не стоит приступать к выпечке блинов, как только вы приготовите тесто. Дайте ему постоять в тёплом месте 10-15 минут. Тогда блинчики из такого теста никогда не будут резиновыми на вкус. Также они не будут прилипать к сковороде во время жарки.

3. Соду необходимо добавлять только в блины на кефире. Тогда они будут с дырочками и более толстые.Тонкие блинчики на молоке, получаются кружевными и без соды.

4. Решающую роль в приготовлении блинов играет сковорода. Не стоит использовать сковороду из нержавеющей стали. Выбирайте керамические с антипригарным покрытием, а также чугунные сковородки. Чем толще дно у сковороды, тем меньше понадобиться масла или жира для смазывания. Блины не будут приставать и пригорать.

5. Не смазывайте сковороду сливочным маслом. Для смазывания используйте кусочек пресного сала, или же растительное масло. Наносить растительное масло необходимо кулинарной кисточкой. Таким образом готовые блины не слипнутся и не будут слишком жирными.

6. Не взбивайте тесто при помощи миксера или блендера. Мешайте тесто венчиком. Таким образом вам будет проще подобрать консистенцию и насытить тесто воздухом.

7. Просеивайте муку перед приготовлением теста. Таким образом вы обогатите её кислородом.

8. Смазывайте не только дно, но и края сковороды маслом. Это поможет избежать сухих краёв у блинчиков. Также не стоит готовить на слишком маленьком огне, поскольку блинчики пересушатся.

9. Если блинчики рвутся, добавьте ещё немного муки в тесто. Недостаточное количество муки не позволяет тесту быть эластичным.

10. Не стоит класть слишком много сахара в тесто. Дело в том, что сахар не успевает полностью раствориться и пригорает на сковороде. Эту проблему можно решить при помощи сахарной пудры, либо тростникового сахара. Он быстрее растворяется, и придаст готовым блинчикам необычную карамельную нотку.





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