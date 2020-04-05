«Белпочта» ввела изменения в работе из-за ситуации с коронавирусом

Источник материала: Tut.by

«Белпочта» временно приостанавливает оказание сервисов по примерке и получению части вложения отправлений с товарным вложением (частичный выкуп) на дому, в офисе и выделенных объектах почтовой связи, где установлены примерочные кабинки. Такая возможность была предусмотрено пакетами услуг «E-commerce» и «E-commerce MAX». В организации поясняют изменения стремлением свести к минимуму время контакта получателей почтовых отправлений с сотрудниками «Белпочты».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Для сохранения здоровья и исключения тесных контактов рекомендуем приобретать товар на интернет-площадках с предоплатой и соблюдать дистанцию в очереди от 1,5 до 2 м при посещении объектов почтовой связи», — говорится на сайте «Белпочты».