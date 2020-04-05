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«Белпочта» ввела изменения в работе из-за ситуации с коронавирусом
Источник материала: Tut.by
«Белпочта» временно
«Для сохранения здоровья и исключения тесных контактов рекомендуем приобретать товар на интернет-площадках с предоплатой и соблюдать дистанцию в очереди от 1,5 до 2 м при посещении объектов почтовой связи», — говорится на сайте «Белпочты».
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