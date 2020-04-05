Поговорили с водителем, у которого было 3 промилле. Как были задержаны нетрезвые водители

Источник материала: Виртуальный Брест

В последнее время сотрудников ГАИ не может не радовать тот факт, что к безопасности дорожного движения присоединяются граждане, которые сообщают о фактах нахождения за рулем нетрезвых водителей. Каждый участник дорожного движения должен понимать, что от его поведения зависит дорожная обстановка. Активная гражданская позиция не должна оставаться «за кадром». Только за последние несколько дней, благодаря таким гражданам задержаны два злостных нарушителя дисциплины на дороге.





Так, в около 08:25 часов на линию «102» поступил телефонный звонок от жителя г.Малорита, который пояснил, что на автодороге «Малорита – Хотислав» его остановил водитель большегрузного автомобиля марки «Ивеко» для уточнения маршрута проезда к одному из предприятий, при этом звонивший пояснил, что «водитель-дальнобойщик» находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Неравнодушный гражданин разговорами отвлекал водителя от дальнейшего движения, в это время ожидая приезда инспекторов ГАИ . Буквально через несколько минут экипаж ГАИ прибыл к указанному месту.

Водителю «Ивеко» было предложено пройти освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения. В выдыхаемом воздухе водителя оказалось – первая проба – 1,9 промилле алкоголя, вторая -2,5.

Сотрудникам ГАИ он пояснил, что проживает и работает в Минской области, работает в одном из автотранспортных предприятий. На автостоянке, вблизи Кобрина, вечером он употребил немного спиртного. Утром продолжил свой маршрут в Малоритский район за грузом.

Благодаря неравнодушному гражданину водитель отстранен от управления. Автомобиль доставлен на стоянку на АЗС до прибытия напарника-водителя из г.Минска. В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь. Ему грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года.

Третьего апреля, около 21.00 часов на «102» поступил звонок от неравнодушного горожанина, что на проспекте Республики, на автозаправочной станции находится водитель, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. По указанному адресу прибыл экипаж ГАИ. Подъезжая к АЗС, правоохранители заметили движущийся автомобиль «Ниссан», о котором сообщил брестчанин.

Инспекторы включили проблесковые маячки синего и красного цветов и через громкоговорящее устройство потребовали остановиться. В ходе беседы физическое состояние водителя вызвало подозрение у милиционеров, и мужчина был доставлен в областной наркологический диспансер, где результаты медицинского освидетельствования показали 3,0 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха.

Как рассказал 37-летний житель поселка Мухавец, накануне ночью он употреблял спиртное вместе со своим другом, после этого, не ложась спать, сел за руль и поехал по своим делам, в момент остановки сотрудниками ГАИ направлялся домой.

В отношении сельчанина составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.





Госавтоинспекция области обращается к водителям и напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Каждый водитель несет ответственность за себя, также своих пассажиров и остальных участников дорожного движения, а также призывает граждан не оставаться равнодушными и безучастными. Если вы видите, что транспортным средством управляет «нетрезвый» водитель - звоните по телефону «102». От каждого из нас зависит дорожная безопасность.