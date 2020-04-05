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Поговорили с водителем, у которого было 3 промилле. Как были задержаны нетрезвые водители
05.04.2020 14:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В последнее время сотрудников
Так, в около 08:25 часов на линию «102» поступил телефонный звонок от жителя г.Малорита, который пояснил, что на автодороге «Малорита – Хотислав» его остановил водитель большегрузного автомобиля марки «Ивеко» для уточнения маршрута проезда к одному из предприятий, при этом звонивший пояснил, что «водитель-дальнобойщик» находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Неравнодушный гражданин разговорами отвлекал водителя от дальнейшего движения, в это время ожидая приезда инспекторов
Водителю «Ивеко» было предложено пройти освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения. В выдыхаемом воздухе водителя оказалось – первая проба – 1,9 промилле алкоголя, вторая -2,5.
Сотрудникам ГАИ он пояснил, что проживает и работает в Минской области, работает в одном из автотранспортных предприятий. На автостоянке, вблизи Кобрина, вечером он употребил немного спиртного. Утром продолжил свой маршрут в Малоритский район за грузом.
Благодаря неравнодушному гражданину водитель отстранен от управления. Автомобиль доставлен на стоянку на АЗС до прибытия напарника-водителя из г.Минска. В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь. Ему грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года.
Третьего апреля, около 21.00 часов на «102» поступил звонок от неравнодушного горожанина, что на проспекте Республики, на автозаправочной станции находится водитель, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. По указанному адресу прибыл экипаж ГАИ. Подъезжая к АЗС, правоохранители заметили движущийся автомобиль «Ниссан», о котором сообщил брестчанин.
Как рассказал 37-летний житель поселка Мухавец, накануне ночью он употреблял спиртное вместе со своим другом, после этого, не ложась спать, сел за руль и поехал по своим делам, в момент остановки сотрудниками ГАИ направлялся домой.
В отношении сельчанина составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция области обращается к водителям и напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Каждый водитель несет ответственность за себя, также своих пассажиров и остальных участников дорожного движения, а также призывает граждан не оставаться равнодушными и безучастными. Если вы видите, что транспортным средством управляет «нетрезвый» водитель - звоните по телефону «102». От каждого из нас зависит дорожная безопасность.
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В последнее время сотрудников ГАИ не может не радовать тот факт, что к безопасности дорожного движения присоединяются граждане, которые сообщают о фактах...
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