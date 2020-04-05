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Трамп: Саудовская Аравия готова к обсуждению сокращений добычи нефти
Источник материала: ОНТ
Саудовская Аравия готова к возобновлению диалога по вопросам сокращения добычи нефти. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп,
«Саудовская Аравия пошла даже дальше, и считает, что можно договориться о снижении добычи на 10 миллионов баррелей в день», – заявил американский лидер, добавив, что эти значения не являются предельными и речь может идти о даже более масштабных сокращениях добычи.
При этом сразу несколько западных изданий, в том числе
Напомним, с инициативой очередного сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в начале марта выступила Саудовская Аравия, однако тогда она столкнулась с несогласием российских представителей, настаивавших на сохранении имевшихся объемов добычи. Последовавшие за этим распад сделки ОПЕК+ и объявление саудитами беспрецедентных скидок на экспортируемую ими нефть спровоцировали рекордный обвал мировых цен на нефть – к концу марта стоимость нефти марки Brent опустилась до отметки в $24 за баррель.
Однако после недавних заявлений американского лидера о возможном возобновлении переговоров часть потерь удалось отыграть – по итогам биржевых торгов 3 апреля стоимость нефти марки Brent составила $34,83 за баррель.
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Саудовская Аравия готова к возобновлению диалога по вопросам сокращения добычи нефти. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, передает РИА-Новости....
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