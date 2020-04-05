БЖД отменила поезда Минск-Москва и Брест-Санкт-Петербург

Источник материала: ОНТ

Курсирование поездов №2/1 Минск-Москва и №52/52 Брест/Минск-Санкт-Петербург отменяется с 5 апреля. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской железной дороги.

«В связи с уведомлением ОАО «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора временно отменяется курсирование поездов №2/1 Минск - Москва отправлением из Минска с 5 апреля, из Москвы с 6 апреля, а также №52/51 Брест/Минск - Санкт-Петербург (из Бреста - с 5 апреля, из Санкт-Петербурга - с 6 апреля). Обращаем внимание пассажиров, что 5 апреля поезд №52 проследует по маршруту Брест-Витебск», – заявили в БЖД.

Неиспользованные билеты можно будет вернуть через билетные кассы без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат будет производиться на основании билетов, сроки возврата не ограничены. При этом возврат провозных платежей будет осуществляться через интернет-ресурсы, на которых приобретались проездные документы.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. О возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения будет сообщено отдельно.

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