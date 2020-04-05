Молодежь в Бресте поддержала акцию «Полей дерево!»

Источник материала: Виртуальный Брест

Акция, объявленная Брестским ЖКХ «Полей дерево!», объявленная в связи с сухой весной, уже нашла поддержку. В минувшую субботу поливали молодые деревья, которые были высажены год назад у перекрестка улиц Волгоградской и Октябрьской Революции.

Прошлогодний репортаж (фото и видео), как проходило создание нового сквера, можно посмотреть по ссылке . А в этот раз поливом занимались активисты городской организации БРСМ .





























В этот же день поливали деревья военнослужащие Брестского гарнизона, фоторепортаж об этом здесь .





В прошлом году и в феврале-марте нынешнего были высажены тысячи молодых деревьев. По прогнозам погоды предстоящая неделя будет сухой. Имеющиеся поливальные машины вовсю работают. Брестское ЖКХ обращается к горожанам с предложением принять участие в поливе деревьев, чтобы они не засохли до начала дождей.