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Молодежь в Бресте поддержала акцию «Полей дерево!»
05.04.2020 14:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Акция, объявленная Брестским ЖКХ «Полей дерево!», объявленная в связи с сухой весной, уже нашла поддержку. В минувшую субботу поливали молодые деревья, которые были высажены год назад у перекрестка улиц Волгоградской и Октябрьской Революции.
Прошлогодний репортаж (фото и видео), как проходило создание нового сквера, можно посмотреть
В этот же день поливали деревья военнослужащие Брестского гарнизона, фоторепортаж об этом
В прошлом году и в феврале-марте нынешнего были высажены тысячи молодых деревьев. По прогнозам погоды предстоящая неделя будет сухой. Имеющиеся поливальные машины вовсю работают. Брестское ЖКХ обращается к горожанам с предложением принять участие в поливе деревьев, чтобы они не засохли до начала дождей.
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Акция, объявленная Брестским ЖКХ «Полей дерево!», объявленная в связи с сухой весной, уже нашла поддержку. В минувшую субботу поливали молодые деревья, которые...
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