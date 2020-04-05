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Молодежь в Бресте поддержала акцию «Полей дерево!»

05.04.2020 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Акция, объявленная Брестским ЖКХ «Полей дерево!», объявленная в связи с сухой весной, уже нашла поддержку. В минувшую субботу поливали молодые деревья, которые были высажены год назад у перекрестка улиц Волгоградской и Октябрьской Революции.

Прошлогодний репортаж (фото и видео), как проходило создание нового сквера, можно посмотреть по ссылке. А в этот раз поливом занимались активисты городской организации БРСМ.

Молодежь в Бресте поддержала акцию «Полей дерево!»

Молодежь в Бресте поддержала акцию «Полей дерево!»

Молодежь в Бресте поддержала акцию «Полей дерево!»

Молодежь в Бресте поддержала акцию «Полей дерево!»

Молодежь в Бресте поддержала акцию «Полей дерево!»

Молодежь в Бресте поддержала акцию «Полей дерево!»

Молодежь в Бресте поддержала акцию «Полей дерево!»

В этот же день поливали деревья военнослужащие Брестского гарнизона, фоторепортаж об этом здесь.

Молодежь в Бресте поддержала акцию «Полей дерево!»

В прошлом году и в феврале-марте нынешнего были высажены тысячи молодых деревьев. По прогнозам погоды предстоящая неделя будет сухой. Имеющиеся поливальные машины вовсю работают. Брестское ЖКХ обращается к горожанам с предложением принять участие в поливе деревьев, чтобы они не засохли до начала дождей.

 
 
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  Акция, объявленная Брестским ЖКХ «Полей дерево!», объявленная в связи с сухой весной, уже нашла поддержку. В минувшую субботу поливали молодые деревья, которые...
 
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