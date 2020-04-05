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В Могилёве мужчина украл семь трёхлитровых банок с мёдом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёве мужчина проник в чужой дом и похитил семь трёхлитровых банок с мёдом.
Как
Вскоре правоохранители установили подозреваемого, им оказался 59-летний безработный житель Могилёвской области, который ранее был судим.
Выяснилось, что мужчина прогуливался по частному сектору и обратил внимание на один из домов, в окнах которого не горел свет. Гражданин решил проверить, что может быть в помещении, разбил окно и обнаружил банки с мёдом. Забрав их, фигурант ушёл.
Часть похищенного подозреваемый продал, ещё часть – оставил себе. Находившиеся у мужчины банки с мёдом возвращены владельцу. Возбуждено уголовное дело.
Зимой 2020 года в Гомеле были задержаны парень и девушка, которые подозревались в кражах из ларьков.
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Новости Беларуси. В Могилёве мужчина проник в чужой дом и похитил семь трёхлитровых банок с мёдом. Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию...
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