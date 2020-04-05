Николаю Козеко исполнилось 70 лет

Источник материала: Tut.by

Главному тренеру национальной команды по фристайлу Николаю Ивановичу Козеко сегодня исполнилось 70 лет. Он воспитал целую россыпь выдающихся белорусских спортсменов, которые неоднократно поднимались на высшую ступень пьедестала на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.



Фото: Национальный олимпийский комитет Беларуси

Николай Козеко родился в Минске. В юности занимался прыжками на батуте и в 1972 году стал чемпионом СССР в этом виде спорта, неоднократно был призёром страны.

После окончания спортивной карьеры Николай Козеко пробовал себя в должности тренера по прыжкам в воду. В 1986 году стал старшим тренером сборной БССР по фристайлу, в дисциплине «лыжная акробатика». С 1993 года — бессменный главный тренер национальной команды Беларуси.

Ученики Николая Козеко завоевали на зимних Олимпийских играх семь медалей различного достоинства, в том числе четыре золотые:

— Нагано (Япония, 1998 год) — бронза Дмитрия Дащинского;

— Солт-Лейк-Сити (США, 2002) — бронза Алексея Гришина;

— Турин (Италия, 2006) — серебро Дмитрия Дащинского;

— Ванкувер (Канада, 2010) — золото Алексея Гришина;

— Сочи (Россия, 2014) — золото Антона Кушнира и Аллы Цупер;

— Пхенчхан (Корея, 2018) — золото Анны Гуськовой.

SPORT.TUT.BY искренне поздравляет Николая Ивановича и желает ему крепкого здоровья, а его ученикам — новых побед.