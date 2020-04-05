«Пока доедешь, будешь объезжать и кабанов, и лосей». Водитель из Гомеля рассказал, как «дичают» дороги на Россию и Украину в условиях закрытых границ

«Сильным новостям» он рассказал, как добирался через закрытые уже границы автотранспортом. В экспресс-комментариион рассказал, как добирался через закрытые уже границы автотранспортом.





— Из России я выехал, потому что они закрылись на въезд, но иностранцев выпускают. На белорусской стороне все остается как и было — ни одного человека границу не контролирует. Поэтому пусть и не сразу, как это все началось, но вернуться у меня получилось. Вот как и когда я поеду обратно — ни малейшего представления. Здесь у меня работы нет. Будет ли там — непонятно. Если будет работа в России, но не будет въезда, придется пытаться тайными тропами. Как иначе, я не знаю.



