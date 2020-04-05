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«Пока доедешь, будешь объезжать и кабанов, и лосей». Водитель из Гомеля рассказал, как «дичают» дороги на Россию и Украину в условиях закрытых границ

05.04.2020 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соседи Беларуси все, как один, закрыли свои границы. Это не могло не сказаться на автомобильном трафике по международным магистралям. Гомельская область граничит с Российской Федерацией и Украиной. Гомельчанин Александр уже давно работает в Москве, однако когда там объявили карантинные меры, решил временно вернуться в Гомель.

В экспресс-комментарии «Сильным новостям» он рассказал, как добирался через закрытые уже границы автотранспортом.

— Из России я выехал, потому что они закрылись на въезд, но иностранцев выпускают. На белорусской стороне все остается как и было — ни одного человека границу не контролирует. Поэтому пусть и не сразу, как это все началось, но вернуться у меня получилось. Вот как и когда я поеду обратно — ни малейшего представления. Здесь у меня работы нет. Будет ли там — непонятно. Если будет работа в России, но не будет въезда, придется пытаться тайными тропами. Как иначе, я не знаю.

В Интернете много новостей, что в городах начали появляться лоси, читал и про Гомель, и про Минск. Видели бы вы, что творится на трассах! Машин не стало вообще, дороги стоят пустые. Наверное, поэтому звери перестали бояться вообще и просто идут, куда им надо. Пока я доехал, чуть не столкнулся с кабаном, слава Богу, он отскочил. И уже под Гомелем выскочил лось, но тут моя реакция спасла. И что-то мне кажется, что чем дальше, тем они будут все смелее и когда это закончится и машины пойдут по дорогам, может быть всплеск ДТП — пока они, звери в смысле, ещё правила вспомнят, немало времени пройдет, — делится впечатлениями и мыслями Александр.
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Соседи Беларуси все, как один, закрыли свои границы. Это не могло не сказаться на автомобильном трафике по международным магистралям. Гомельская область граничит с...
 
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