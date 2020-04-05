Госпогранкомитет предупреждает перевозчиков о возможных затруднениях на белорусско-литовской границе

Источник материала: Вороновская газета





Литовские пункты пропуска сообщают о неритмичности оформления в связи с обновлением ПО.

Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

«По информации, поступившей от литовской стороны, 5 апреля с 9.00 до 17.00 в пунктах пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог»), «Райгарадас» («Привалка») и «Шальчининкай» («Бенякони») будет проводится обновление таможенных программных продуктов. Это может сказаться на ритмичности приема литовскими пунктами пропуска большегрузов», — говорится в сообщении.

В ГПК перевозчикам рекомендуют учитывать эту информацию. За обстановкой перед белорусскими пунктами пропуска можно следить в онлайн -режиме на интернет-портале пограничного ведомства.

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