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Госпогранкомитет предупреждает перевозчиков о возможных затруднениях на белорусско-литовской границе
05.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Литовские
Такая информация размещена
«По информации, поступившей от литовской стороны, 5 апреля с 9.00 до 17.00 в пунктах пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог»), «Райгарадас» («Привалка») и «Шальчининкай» («Бенякони») будет проводится обновление таможенных программных продуктов. Это может сказаться на ритмичности приема литовскими пунктами пропуска большегрузов», — говорится в сообщении.
В ГПК перевозчикам рекомендуют учитывать эту информацию. За обстановкой перед белорусскими пунктами пропуска можно следить в
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Госпогранкомитет предупреждает перевозчиков о возможных затруднениях на белорусско-литовской границе
Литовские пункты пропуска сообщают о неритмичности оформления в связи с обновлением ПО. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета Беларуси. «По...
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