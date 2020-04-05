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Во Франции мужчина с ножом набросился на людей: погибли два человека, ещё семеро ранены

05.04.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во Франции мужчина с ножом набросился на людей на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он стал наносить удары случайным прохожим и посетителям магазина. Погибли два человека, еще семеро получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.  

Во Франции мужчина с ножом набросился на людей: погибли два человека, ещё семеро ранены

Правоохранители вскоре задержали злоумышленника. По предварительным данным, им оказался 33-летний суданец.

Мотивы преступления пока не установлены. Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Одна из них предполагает, что у мужчины случился нервный срыв из-за продолжительной самоизоляции на фоне пандемии COVID-19.

Во Франции мужчина с ножом набросился на людей: погибли два человека, ещё семеро ранены

Люди в материале: нет

 
 
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Новости Франции. Во Франции мужчина с ножом набросился на людей на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он стал наносить удары...
 
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