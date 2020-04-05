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Зелёный и чёрный чай продлевает жизнь? Узнайте ответ
Источник материала: ОНТ
Каждая последующая чашка чая в день способствует снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 4%. Об этом заявили американские учёные, которые объединили данные 39 исследований с участием более 1,8 миллиона мужчин и женщин. Участники научной работы пили чёрный или зелёный чай. Результаты исследования
Оказалось, что если ежедневно выпивать на 1 чашку чая больше, чем обычно, то случаи сердечно-сосудистых заболеваний уменьшались на 2%, смертность от них – на 4%, риск инсульта снизился на 4%, а риск от смерти по любой другой причине уменьшился на 1,5%. Особенно сильный эффект был на пожилых людях.
Своим свойствам чай обязан большому количеству флавоноидов, растительных пигментов. Они смягчают окислительный и воспалительный стресс, а также улучшают функцию кровеносных сосудов. Эти эффекты могут положительно сказываться на здоровье сердечно-сосудистой системы.
По словам старшего автора работы, Тейлора Уоллеса из Университета Джорджа Мейсона, в среднем любители чая получают в 20 раз больше флавоноидов, нежели те, кто не употребляет этот напиток.
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Каждая последующая чашка чая в день способствует снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 4%. Об этом заявили американские учёные, которые...
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