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Француз заблудился в Пиренеях, когда во время карантина пошел в Испанию за сигаретами

05.04.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на карантин во Франции житель Перпиньяна отправился в Испанию, чтобы купить сигареты и заблудился.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Курильщики в приграничных районах имеют привычку запасаться сигаретами в Испании, которые там стоят дешевле, чем во Франции: несмотря на карантин, один из таких курильщиков решил отправиться за сигаретами пешком через горы.

В жандармерии департамента Южные Пиренеи осудили мужчину за недостаток рассудительности, найденного "истощенным, дрожащим от холода и потерянного на высотах Пертуса ", села недалеко от границы с Испанией.

Чтобы спасти его, властям пришлось мобилизовать вертолет гражданской безопасности и "развернуть основные средства".


"Этот молодой человек, который выехал из Перпиньяна на машине, был возвращен обратно на контрольно-пропускном пункте между Францией и Испанией, когда он хотел отправиться в Жонкьер. Затем он решил пойти по пешеходной тропе, надеясь пересечь границу по горе", - рассказывают жандармы.

Потом он упал в горный поток, запутался в кустах ежевики, и уже потом позвал на помощь.

Теперь мужчине придется заплатить штраф в 135 евро за нарушение условий карантина.
 
 
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Несмотря на карантин во Франции житель Перпиньяна отправился в Испанию, чтобы купить сигареты и заблудился.
 
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