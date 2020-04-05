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МАРТ повысил на апрель стоимость газа для «Белэнерго»
Источник материала: Партизан
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси повысило цены в апреле на природный газ для энергоснабжающих организаций гособъединения «Белэнерго», использующих его для производства тепловой и электрической энергии. Об этом говорится в
Цена на природный газ для предприятий «Белэнерго» с 1 по 30 апреля составит 338,58 рубля за тысячу кубометров. С 1 мая цена снизится до 332,08 рублей за тысячу кубометров. В сообщении оговаривается, что цена в мае должна составить долларовый эквивалент на уровне, который действовал в 2019 году.
«Указанный рост цены для энергоснабжающих организаций „Белэнерго“ в апреле позволит компенсировать недополученный доход газоснабжающих организаций в связи со снижением потребления природного газа энергоснабжающими организациями в январе — марте 2020 г», говорится в сообщении.
В МАРТ подчеркнули, что принятие данного решения не повлияет на уровень тарифов на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую «Белэнерго» потребителям реального сектора экономики.
В Беларуси цены на природный газ ежегодно утверждаются постановлением МАРТ. Стоимость газа значительно отличается для различных групп потребителей.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси повысило цены в апреле на природный газ для энергоснабжающих организаций гособъединения...
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