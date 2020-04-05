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Поезда из Калининграда до Москвы и Санкт-Петербурга отменяются
05.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Поезда №30/29 Калининград-Москва и №80/79 Калининград-Санкт-Петербург, следующие транзитом через Беларусь, отменяются, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.
«В связи с уведомлением ОАО «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора временно отменяется курсирование поездов, следующих транзитом через Беларусь. Это касается поездов №30/29 Калининград-Москва отправлением из Калининграда с 6 апреля, из Москвы — с 7 апреля, а также №80/79 Калининград — Санкт-Петербург (из Калининграда — с 7 апреля, из Санкт-Петербурга — с 9 апреля)», — сказали в БЖД.
Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании билетов. Сроки возврата не ограничены. Возврат провозных платежей осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.
«О возобновлении курсирования данных поездов будет объявлено дополнительно», — отметили в БЖД.
Актуальную информацию об организации движения международных пассажирских поездов можно получить на сайте Белорусской железной дороги, а также в железнодорожных кассах, с помощью официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и по телефону контакт-центра 105. Поддержку пассажирам, находящимся за пределами Беларуси, оказывают по телефону +375 222 39 25 47.
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Поезда №30/29 Калининград-Москва и №80/79 Калининград-Санкт-Петербург, следующие транзитом через Беларусь, отменяются, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской...
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