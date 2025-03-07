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Андрей Геращенко подедился собственным взглядом на проблемы найма
07.03.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В мире есть несколько «вечных» противников: Чацкий — Фамусов, Холмс — Мориарти, работодатель (который не хочет платить) — кандидат (который не хочет работать). В последнем случае почти всегда можно найти решение: и как руководителю остановить текучку кадров (но надо ли?), и как кандидату выбрать компанию, чтобы потом не жаловаться на тяжелую жизнь. В рубрику «Что вы боялись спросить о бизнесе» пришел вопрос, который коротко звучал так: как заниматься наймом персонала, чтобы эта задача не была единственной и постоянной? В общем, боль. На вопрос ответил Андрей Геращенко, опытный бизнесмен, владелец Sporting Club.
«Рекрутеры отвечают за кадровое делопроизводство. Это большая глупость, которую делают директора»
— Вечная проблема собственников — нет подходящих сотрудников. Это реальная проблема или собственники хотят сэкономить на квалифицированных кадрах, поэтому и сталкиваются с тем, что якобы никто не хочет работать?
— У меня встречный вопрос: где именно нет подходящих сотрудников? На рынке труда или внутри организации? Если вы спрашиваете про рынок, то да, такая проблема существует и нарастает в последние годы. Образование, которое получает молодежь, сильно отстает и не успевает за реальностью. Школа учит жизни, которой не существует. Институты учат работать в организациях, которых не существует. Происходит смена поколений. Современная молодежь, к сожалению, провела слишком много времени в своих телефонах, «инстаграмах, «тик-токах» и т.д. и довольно мало времени в реальной жизни. Сталкиваясь с реальными трудностями, многие пасуют, ретируются и ведут себя как дети.
У многих людей существует иллюзия, что образование и профессия — это слова синонимы. И это — проблема, как для них, так и для тех, кто нанял их на работу. Количество рабочих мест на рынке труда увеличилось, количество работников — нет. Люди имеют возможность выбирать, где работать. Работодателям приходится переплачивать, чтобы люди пришли к ним или не уволились. Компетентных и адекватных людей, профессиональные знания и навыки которых соответствуют нынешним требованиям, в целом не так много. Компетентных и адекватных людей, которые находятся в свободном поиске, еще меньше. Я думаю, что нынешняя проблема на рынке труда — совокупность таких проблем. Да вы и сами наверняка все это чувствуете.
Если вы спрашиваете про проблемы внутри организации, то, наверное, главной причиной является бессистемная работа руководителей и рекрутеров. На стадии поиска кандидатов руководители «умывают руки» и стараются всячески не участвовать, сваливая всю работу на hr-отдел. Простой вопрос: много вы встречали организаций, в которых руководители формулируют на бумаге письменный профиль требуемого кандидата и потом обращаются к рекрутеру? Отсутствие четких критериев на руку рекрутерам. Так найти кандидата гораздо проще. Но какого кандидата они приведут в таком случае?
Рекрутеры ищут кандидатов, только сидя за компьютером. Многие из них искренне верят, что достаточно выложить вакансию и просто подождать откликов. Этот метод давно не работает по многим причинам. Вероятность найти выдающегося кандидата через сайт по поиску работы уменьшается с каждым годом. Рекрутеры не ищут ногами и не хантят работников. Они не умеют и не хотят этого делать. В результате, отсидев на за**ице перед компьютером месяц, проведя 5−7 собеседований, рекрутер показывает руководителю одного-двух наименее «пленных» кандидатов, которых никто даже не тестировал во время собеседования. Руководители соглашаются на лучшего «пленного» кандидата… В результате организация медленно и постепенно заполняется слабыми работниками.
Современные руководители совершенно не умеют управлять подчиненными. Это вообще отдельная тема для разговора. Люди ходят на работу и продолжают испытывать проблемы в коммуникации с руководителями. Не имея ответов на простые вопросы «Что я должен делать?» и «Как я должен работать, чтобы зарабатывать больше?», люди теряют интерес и перестают стараться. Как-то так все выглядит сейчас.
— Если в компании адекватные, налаженные процессы, четкие требования к работнику и человеческие условия, почему собственники испытывают трудности в найме сотрудников?
— Давайте заменим термин собственник на директор. Собственник — это синоним слова «акционер». Он может владеть и при этом не управлять организацией. Скорее всего, вы имеете ввиду директора, когда задаете свой вопрос.
«Если HR-специалист — слабак, результата не будет»
— Как находить подходящих сотрудников? Почему хантинг — это единственно верный способ получить себе в сотрудники лучших, ну или хотя бы подходящих?
Некоторые руководители думают, что достаточно дать поручение рекрутеру и сотрудник будет найден — это заблуждение. Чтобы найти хорошего сотрудника, нужно искать правильными способами.
Вообще, способов поиска работников немного, давайте их вспомним:
Если поиском будет заниматься вчерашняя студентка, это плохой знак. Мотивируйте специалиста кадрового агентства таким образом, чтобы быть уверенным, что лучших кандидатов покажут сначала вам. Сильная сторона этого способа: вы можете обратиться в несколько кадровых агентств одновременно.
Даже если человек не ищет работу сегодня, никто не мешает вам «подружиться» и общаться далее. Вы можете подождать некоторое время и сделать человеку предложение в тот момент, когда срок его текущего контракта будет подходить к концу.
Если подвести итог, то чтобы найти хорошего сотрудника, нужно искать правильными способами. Размещать объявления на сайте по поиску работы, не глядя, кого ищешь, — признак лени и слабоумия. Самый крутой способ — найти хорошего сотрудника и переманить его к себе.
— Допустим, сханитили нужных сотрудников. Как их удержать?
— Пытаться кого-либо удерживать — глупая затея. Это вам скажет любой психолог. Если вы хотите, чтобы хороший сотрудник работал с вами, вам необходимо сделать три вещи: предложить зарплату, которая устроит человека, четко договориться на определенный срок и относиться уважительно к человеку в процессе работы.
— Что, на ваш взгляд, влияет на выбор компании сотрудником?
— У каждого человека есть свои персональные интересы, которые он преследует при трудоустройстве. И они очень разные. Кто-то выбирает место, где можно зарабатывать, а кто-то — только потому что работа недалеко от дома. Кто-то выбирает, потому что можно сделать карьеру, а кто-то — потому что можно раньше уходить с работы и нет большой ответственности. Кто-то приходит, чтобы получить запись в трудовой книжке о том, что он здесь работал. Кто-то приходит учиться и развиваться на новом месте работы. У меня был случай на собеседовании, когда девушка искренне призналась, что на старом месте среди сотрудников она не видит вариантов для знакомства и серьезных отношений. Люди разные и интересы у них разные. Как-то так.
— Почему в одной компании люди работают годами, а в другой — текучка? Может, проблема в том, что владелец не умеет организовать процессы и не хочет платить справедливо? Тут тоже может возникнуть спор, что у каждого свое понятие справедливой оплаты труда. Поделитесь своим мнением.
— Конечно, в наше время важно платить справедливо. Это аксиома. К сожалению, многие директоры и руководители продолжают игнорировать этот важный момент. Хотя, на мой взгляд, все так очевидно: если ты платишь так же, как в отрасли, то и проблемы у тебя с персоналом будут, как в отрасли, не так ли? Как бы мы ни хотели вернуться в комфортное прошлое, из эпохи работников мы вступили в эпоху подрядчиков. Люди будут искать где лучше, интереснее, спокойнее — каждому свое. Я не вижу ничего плохого в текучке. Люди приходят и уходят. Те, кто разделяют ценности и манеры директора и руководителей, будут оставаться, остальные будут приходить и уходить. Это жизнь.
Что делать директорам? Учиться быть эффективными, социально адекватными, дружелюбными, справедливыми, гибкими и использовать современные решения для управления подчиненными. Других путей не будет.
Что касается оплаты труда, то я бы посоветовал сместить фокус внимания на людей, которые составляют основу вашей организации и выполняют самую сложную и ответственную работу. Особенно это касается крепких, надежных специалистов и младших руководителей. Именно их необходимо стимулировать материально в первую очередь, а не беспокоиться о том, как заставить работать лентяев и проходимцев, как это часто бывает. Если не хотите, чтобы ваш корабль пошел ко дну, отправляйте лентяев обратно на рынок труда и подбирайте действительно хороших и умных работников. Сколько бы вы на это ни потратили — эти инвестиции важные и они окупятся.
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В мире есть несколько «вечных» противников: Чацкий - Фамусов, Холмс - Мориарти, работодатель (который не хочет платить) - кандидат (который не хочет работать). В...
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