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Bosch обновил приложение для подбора щеток стеклоочистителей

05.04.2020 18:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Быстро и точно подобрать щетки стеклоочистителей – задача несложная, но требующая опыта и знаний. Ведь не секрет, что на автомобилях одной марки, выпущенных в разы годы, например, могут быть установлены щетки с разным креплением, а на авто, произведенных в Америке и Европе, – существенно отличаться длина водительского и пассажирского дворника. Чтобы подобрать идеальную пару, необходимо учесть целый ряд спецификаций.

Bosch Wiper App – удобная альтернатива печатным каталогам

Хотите максимально упростить себе работу? Загрузите на свой смартфон или планшет бесплатное мобильное приложение Bosch Wiper. Обновленная версия имеет улучшенный дизайн, удобную навигацию и самый актуальный каталог по применимости стеклоочистителей. Приложение обеспечивает простой и удобный поиск нужной щетки Бош по марке, модели и году выпуска авто.

Приложение станет отличной альтернативой печатным каталогам, ведь его главное преимущество – постоянная актуализация базы авто, а также ассортимента стеклоочистителей. С его помощью можно без проблем подобрать подходящие стеклоочистители Бош для самых последних моделей авто, почитать описание преимуществ каждой линейки, а также посмотреть видео-инструкцию по корректной установке. Последняя опция будет особенно полезной специалистам СТО при замене щеток с новыми типами креплений.

Подбор в несколько кликов

Чтобы всегда иметь под рукой удобный инструмент по подбору щеток, необходимо сделать всего несколько простых шагов:

  1. Загрузить обновленное приложение на свой смартфон (если у вас есть старая версия, ее необходимо удалить) – версии для iOS и Android.
  2. Выбрать марку, модель и год выпуска автомобиля.
  3. Из предложенных вариантов продуктовых линеек выбрать нужные стеклоочистители Бош.

База данных приложения содержит все популярные модели автомобилей европейских, азиатских и американских автопроизводителей. Мобильное приложение после установки не требует подключения к интернету. База данных автомобилей и каталог щеток загружаются однократно при его установке, при этом регулярно актуализируются.

А для приверженцев работы на персональном компьютере, доступна desktop версия –  www.boschwiperblades.com.

Широкий модельный ряд

В обновленном приложении (как в мобильной, так и веб версии) представлен полный модельный ряд стеклоочистителей Bosch:

  • линейка бескаркасных щеток сегмента ультра-премиум Bosch Aerotwin, которая насчитывает более 100 наименований, охватывающих большую часть автомобильного парка;
  • линейка классических каркасных стеклоочистителей Bosch Twin;
  • щетки среднего ценового сегмента Bosch Eco.

Впереди весенний сезон дождей, рекомендуем заблаговременно подготовиться к повышенному спросу на услугу подбора и замены стеклоочистителей.

 
 
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Быстро и точно подобрать щетки стеклоочистителей – задача несложная, но требующая опыта и знаний.
 
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