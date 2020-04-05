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Bosch обновил приложение для подбора щеток стеклоочистителей
Источник материала: БДГ
Быстро и точно подобрать щетки стеклоочистителей – задача несложная, но требующая опыта и знаний. Ведь не секрет, что на автомобилях одной марки, выпущенных в разы годы, например, могут быть установлены щетки с разным креплением, а на авто, произведенных в Америке и Европе, – существенно отличаться длина водительского и пассажирского дворника. Чтобы подобрать идеальную пару, необходимо учесть целый ряд спецификаций.
Bosch Wiper App – удобная альтернатива печатным каталогам
Хотите максимально упростить себе работу? Загрузите на свой смартфон или планшет бесплатное мобильное приложение Bosch Wiper. Обновленная версия имеет улучшенный дизайн, удобную навигацию и самый актуальный каталог по применимости стеклоочистителей. Приложение обеспечивает простой и удобный поиск нужной щетки Бош по марке, модели и году выпуска авто.
Приложение станет отличной альтернативой печатным каталогам, ведь его главное преимущество – постоянная актуализация базы авто, а также ассортимента стеклоочистителей. С его помощью можно без проблем подобрать подходящие стеклоочистители Бош для самых последних моделей авто, почитать описание преимуществ каждой линейки, а также посмотреть видео-инструкцию по корректной установке. Последняя опция будет особенно полезной специалистам СТО при замене щеток с новыми типами креплений.
Подбор в несколько кликов
Чтобы всегда иметь под рукой удобный инструмент по подбору щеток, необходимо сделать всего несколько простых шагов:
База данных приложения содержит все популярные модели автомобилей европейских, азиатских и американских автопроизводителей. Мобильное приложение после установки не требует подключения к интернету. База данных автомобилей и каталог щеток загружаются однократно при его установке, при этом регулярно актуализируются.
А для приверженцев работы на персональном компьютере, доступна desktop версия –
Широкий модельный ряд
В обновленном приложении (как в мобильной, так и веб версии) представлен полный модельный ряд стеклоочистителей Bosch:
Впереди весенний сезон дождей, рекомендуем заблаговременно подготовиться к повышенному спросу на услугу подбора и замены стеклоочистителей.
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Быстро и точно подобрать щетки стеклоочистителей – задача несложная, но требующая опыта и знаний.
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