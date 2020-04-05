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В Сети появился фрагмент из фильма «Кошки», где животным дорисовали анусы

05.04.2020 19:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На YouTube-канале XVP Comedy появился отредактированный фрагмент из фильма в жанре фэнтези «Кошки». Автор ролика предложил альтернативный вариант мюзикла, в котором у кошек есть анусы, ведь именно из-за их отсутствия пользователи Twitter раскритиковали создателей. Об этом пишет «Кинопоиск».

В марте в Twitter стал популярен хештег #ReleaseTheButtholeCut (выпустите версию с анусами), который призывал создателей фильма «Кошки» не скрывать естественный внешний вид животных и не корректировать его в фильме. До этого в Сети появилась информация, что якобы перед релизом художникам в экстренном порядке пришлось замазывать кошачьи анусы. Впоследствии производитель фильма эту информацию опроверг, сказав, что они действительно незадолго до выхода фильма кое-что ретушировали, но это касалось шерсти, которая выглядела неаккуратно и в некоторых местах складывалась так, что напоминала половые органы или что-то похожее на них.

Но идея версии «Кошек» с анусами быстро набрала популярность, что и натолкнуло ютубера с канала XVP Comedy создать ее самому.

Сюжет оригинальной картины строится вокруг ежегодного кошачьего бала, на который собираются кошки из племени избранных. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна, и за что ее можно считать избранной, чтобы она получила право отправиться в кошачий рай.

Кстати, фильм стал лидером антипремии «Золотая малина». С ее помощью каждый год награждают худших из худших в мире кино. В 2020 картину назвали худшим фильмом года, а также наградили за худшего режиссера, худших актера и актрису второго плана, худший сценарий и худшее экранное сочетание.

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На YouTube-канале XVP Comedy появился отредактированный фрагмент из фильма «Кошки». Автор ролика предложил альтернативный вариант мюзикла, в котором у кошек есть анусы,...
 
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