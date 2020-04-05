|
В Сети появился фрагмент из фильма «Кошки», где животным дорисовали анусы
Источник материала: Tut.by
На YouTube-канале XVP Comedy появился отредактированный фрагмент из
В марте в Twitter стал популярен хештег #ReleaseTheButtholeCut (выпустите версию с анусами), который призывал создателей фильма «Кошки» не скрывать естественный внешний вид животных и не корректировать его в фильме. До этого в Сети появилась информация, что якобы перед релизом художникам в экстренном порядке пришлось замазывать кошачьи анусы. Впоследствии производитель фильма эту информацию опроверг, сказав, что они действительно незадолго до выхода фильма кое-что ретушировали, но это касалось шерсти, которая выглядела неаккуратно и в некоторых местах складывалась так, что напоминала половые органы или что-то похожее на них.
Но идея версии «Кошек» с анусами быстро набрала популярность, что и натолкнуло ютубера с канала XVP Comedy создать ее самому.
Сюжет
Кстати, фильм стал
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На YouTube-канале XVP Comedy появился отредактированный фрагмент из фильма «Кошки». Автор ролика предложил альтернативный вариант мюзикла, в котором у кошек есть анусы,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)