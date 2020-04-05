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Белорусский силач Вячеслав Хоронеко установил рекорд в жиме гири

05.04.2020 19:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский силач Вячеслав Хоронеко установил рекорд в жиме гири

Известный силач белорус Вячеслав Хоронеко установил в Минске новый мировой рекорд. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

«Жим гири 24 кг одной рукой 170 раз за 163 секунды. Рекордный мастер-класс в рамках акции спортсмены против всемирной паники от короновируса и за жизнь!!! Возраст 59 лет, собственный вес 80 кг!», – написал Хоронеко.

Подписчики поддержали легендарного атлета, высказав в комментариях свое восхищение и пожелав спортсмену дальнейших успехов.

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Теги: Минск
 
 
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Известный силач белорус Вячеслав Хоронеко установил в Минске новый мировой рекорд. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. «Жим гири 24 кг одной рукой 170...
 
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