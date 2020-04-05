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Самоизоляция не повод забыть про ЗОЖ. Как белорусы тренируются онлайн?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Владелица фитнес-клуба Ольга на время перевела свои тренировки в онлайн, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пока бесплатно. Ведь спорт, по мнению тренера, помогает бороться не только с лишним весом, но и с паникой.
Ольга Жилина, владелица фитнес-клуба, тренер по пилатесу:
Клиенты потихоньку подключаются и привыкают к дистанционному формату. Для домашних тренировок клуб даже готов одолжить гантели, фитболы и другой инвентарь. Есть и свои плюсы. Нынешняя ситуация стала стимулом быстро освоить онлайн-формат. Если клиентам понравится, услуга может стать постоянной.
Ольга Жилина:
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Новости Беларуси. Владелица фитнес-клуба Ольга на время перевела свои тренировки в онлайн, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пока бесплатно. Ведь спорт, по...
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