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Маленькая дочь Максима Галкина рассмешила соцсети новым видео во время самоизоляции

05.04.2020 20:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Маленькая дочь Максима Галкина рассмешила соцсети новым видео во время самоизоляции

Российский шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram новым видеороликом, где раскрыл подробности жизни своей семьи во время режима самоизоляции.

– Карантин. Нет входов никому! – подписал Галкин свою публикацию.

На кадрах запечатлена маленькая дочь юмориста Лиза, которая на время самоизоляции «спряталась» в домике, сделанном из подручных средств, и завесилась пледом.

Галкин попытался снять на видео свою дочь в этом шалаше, но Лиза заметила это и осадила папу, заявив, что «папарациям нет ходов!»

Малышка умилила не только своего папу, но и его многочисленных подписчиков. Всего за несколько часов видеоролик набрал более полутора миллионов просмотров. В комментариях пользователи написали, что Лиза - просто прелесть.

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Российский шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram новым видеороликом, где раскрыл подробности жизни своей семьи во время режима самоизоляции. –...
 
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