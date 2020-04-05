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Маленькая дочь Максима Галкина рассмешила соцсети новым видео во время самоизоляции
Источник материала: ОНТ
Российский шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram новым видеороликом, где раскрыл подробности жизни своей семьи во время режима самоизоляции.
– Карантин. Нет входов никому! – подписал Галкин свою публикацию.
На кадрах запечатлена маленькая дочь юмориста Лиза, которая на время самоизоляции «спряталась» в домике, сделанном из подручных средств, и завесилась пледом.
Галкин попытался снять на видео свою дочь в этом шалаше, но Лиза заметила это и осадила папу, заявив, что «папарациям нет ходов!»
Малышка умилила не только своего папу, но и его многочисленных подписчиков. Всего за несколько часов видеоролик набрал более полутора миллионов просмотров. В комментариях пользователи написали, что Лиза - просто прелесть.
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Российский шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram новым видеороликом, где раскрыл подробности жизни своей семьи во время режима самоизоляции. –...
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