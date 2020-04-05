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Пока ещё можно. Воскресная прогулка вдоль Набережной до Городского сада и обратно
05.04.2020 22:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Для тех, кто по каким-то причинам решил в этот солнечный воскресный день остаться дома - фотоэкскурсия по Набережной до Городского сада и обратно. Не подумайте плохого, мы не дразнимся, и тем более призываем вас покинуть помещение, и немедленно принять воздушную ванну. Оставайтесь там, где вы есть, а мы вам покажем, что жизнь - она продолжается, пусть и не такими темпами, как раньше.
Итак. Утром мы
Людей меньше чем обычно, это очевидно. Но они есть. Процентов 15-20 в масках, что совершенно не напрягает, а наоборот, успокаивает - меньше витает в воздухе всякой заразы (наверное). Дети резвятся на детской площадке, к уличным тренажёрам не пробиться, очереди.
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Для тех, кто по каким-то причинам решил в этот солнечный воскресный день остаться дома - фотоэкскурсия по Набережной до Городского сада и обратно. Не подумайте...
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