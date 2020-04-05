Пока ещё можно. Воскресная прогулка вдоль Набережной до Городского сада и обратно

Источник материала: Виртуальный Брест

Для тех, кто по каким-то причинам решил в этот солнечный воскресный день остаться дома - фотоэкскурсия по Набережной до Городского сада и обратно. Не подумайте плохого, мы не дразнимся, и тем более призываем вас покинуть помещение, и немедленно принять воздушную ванну. Оставайтесь там, где вы есть, а мы вам покажем, что жизнь - она продолжается, пусть и не такими темпами, как раньше.





Итак. Утром мы прогулялись по Брестскому парку , и нашли его почти заброшенным и забытым посетителями. Однако, справедливо нам указали в комментариях, что нечего в парке делать в полдень в воскресенье, надо приходить ближе к вечеру. В парк мы уже не пошли, а прогулялись по залитой солнышком Набережной.





Людей меньше чем обычно, это очевидно. Но они есть. Процентов 15-20 в масках, что совершенно не напрягает, а наоборот, успокаивает - меньше витает в воздухе всякой заразы (наверное). Дети резвятся на детской площадке, к уличным тренажёрам не пробиться, очереди.