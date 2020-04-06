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«Ежедневник» возвращается к прежнему режиму работы

06.04.2020 06:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В связи с тем, что Сергей Сацук был освобожден из следственного изолятора, «Ежедневник» возвращается к прежнему режиму работы. Однако мы по-прежнему будем внимательно отслеживать все нюансы этого дела.

Напомним, 4 апреля в отношении редактора «Ежедневника» Сергея Сацука была отменена мера пресечения – содержание под стражей. Соответствующее решение принял Генеральный прокурор Беларуси. Обвинение Сергею Сацуку так и не было предъявлено.

Сергей Сацук был задержан 25 марта сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля по подозрению в получении взятки и помещен в следственный изолятор.

Редактора, учредителей  и сотрудников «Ежедненвника» допросили, в офисе провели выемку документов, в доме Сергея Сацука и его соседей произведены обыски.

Интерес к персоне Сергея Сацука правоохранительные органы стали проявлять после цикла публикаций о коррупции в белорусском Минздраве.

Задержание редактора «Ежедневника» вызвало широкий резонанс как внутри Беларуси, так и за ее пределами. С требованием немедленно освободить Сацука  выступили депутаты Европарламента, ОБСЕ, «Репортеры без границ», Европейская и Международная федерации журналистов.

После задержания редактора, «Ежедневник» стал публиковать только, связанные с делом Сергея Сацука. Однако в связи с освобождением Сергея мы возвращаемся к прежнему режиму работы. При этом журналисты «Ежедневника» продолжат пристально отслеживать все нюансы этого уголовного преследования.

На сайте также остается рубрика «Дело Сергея Сацука». Она исчезнет только тогда, когда уголовное дело в отношении Сергея будет закрыто. Надеемся, это произойдет как можно скорее!  

 
 
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В связи с тем, что Сергей Сацук был освобожден из следственного изолятора, «Ежедневник» возвращается к прежнему режиму работы. Однако мы по-прежнему будем...
 
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