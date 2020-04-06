Более 23 млн деревьев высажено в Беларуси во время «Недели леса»

Более 23 млн деревьев высажено в Беларуси во время республиканской добровольной акции «Неделя леса». Об этом в эфире телеканала
«Практически все, что планировалось во время акции «Неделя леса», сделано. Мы рассчитывали посадить свыше 18 млн деревьев, на сегодняшний день уже посажено 23 млн. Сажали по всей стране. В основном хвойные деревья. И основная масса этих посадок пришлась на те вырубки, которые были проведены в усыхающих хвойных насаждениях», — пояснил Валентин Шатравко.
По его словам, в этом году профильным ведомством запланировано создание новых лесов на площади свыше 33 тыс. га. «На сегодняшний день уже создано около 25 тыс. га новых лесов, и процесс этот продолжается. В связи с тем, что обещают теплую погоду, к концу следующей недели мы уже будем завершать этот процесс», — отметил первый замминистра.
Республиканская добровольная акция «Неделя леса» проходила в Беларуси с 28 марта по 4 апреля. Ее главная цель — привлечь внимание к необходимости бережно относиться к лесному фонду. Особый акцент делается на работе с подрастающим поколением. В этом году акция прошла в 13-й раз.