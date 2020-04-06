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Брестский областной краеведческий музей создает видеоэкскурсии по своим филиалам

06.04.2020 08:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский областной краеведческий музей работает над созданием видеоэкскурсий по своим филиалам, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор музея Алексей Митюков.

Брестский областной краеведческий музей создает видеоэкскурсии по своим филиалам

На YouТube-канале музея уже размещена первая видеоэкскурсия. Ее продолжительность чуть менее двух часов. За это время зрителям предлагают познакомиться с постоянной экспозицией областного краеведческого музея. Также есть видео из музея "Спасенных художественных ценностей". Вскоре у зрителей будет возможность виртуально побывать еще в трех филиалах - художественном музее в Брестской крепости, "Берестье" и "Каменецкой башне".

Кроме того, на этом YouТube-канале планируют запустить серию видеосюжетов о наиболее интересных и ценных экспонатах краеведческого музея и его филиалов. "Хотим выбрать в каждом экспозиционном зале по 2-3 предмета и рассказать о них. Например, это может быть клад римских денариев, каменные идолы Х века, в "Берестье" - непосредственно раскоп, гребень с кириллической азбукой, шахматный король. В музее "Спасенных художественных ценностей" каждый зал, как отдельный клад, потому что там находятся уникальные произведения искусства. Впрочем, каждому нашему музею есть чем похвастаться", - подчеркнул Алексей Митюков.

Брестский областной краеведческий музей создает видеоэкскурсии по своим филиалам

В фондах филиалов Брестского областного музея хранится более 175 тыс. экспонатов. "Конечно, лучше их увидеть вживую, чем на экране компьютера. Но виртуальная экскурсия дает возможность показать богатство наших фондов и привлечь в экспозиционные залы новых посетителей", - считает директор музея.

 
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  Брестский областной краеведческий музей работает над созданием видеоэкскурсий по своим филиалам, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор музея Алексей Митюков. ...
 
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