Назначен новый начальник отдела идеологической работы и по делам молодёжи Пинского райисполкома

Источник материала: Полесская правда



Начальником отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского районного исполнительного комитета назначен Юрий Геннадьевич БУШИК.

Родился в д. Конюхи Волковысского района в 1985 году. В 2006 году окончил Барановичский государственный университет, в 2008-м – Республиканский институт высшей школы, в 2017-м – Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Специальность по образованию – «начальное образование, социальная педагогика», «информационно-идеологическая и воспитательная работа в учреждениях образования», «управление государственными информационными ресурсами». Работал социальным педагогом, преподавателем Пинского колледжа УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина». С 2011 года занимал различные должности в структурах Пинского горисполкома, в том числе работал заместителем начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи. В 2019 году исполнял обязанности первого секретаря Брестского городского комитета Брестской областной организации ОО «БРСМ». До назначения на новую должность являлся помощником члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.