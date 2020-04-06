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Мы спросили у читателей, нужно ли останавливать чемпионат по футболу. Вот что они ответили

06.04.2020 09:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Споры о необходимости приостановки чемпионата Беларуси по футболу не затихают ни на минуту. Одни голосуют против (должны же люди на планете Земля смотреть хоть какой-то футбол не в повторе), кто-то критикует текущую ситуацию, считая, что здоровье игроков и зрителей должно быть в приоритете. Да что уж! Даже в дружной редакции Sport.TUT.BY взгляды разделились — не все согласны с мнением Вики Ковальчук.

Поэтому мы решили привлечь к спору наших читателей, задав им этот же вопрос. И вот какие результаты в итоге получили.


Как видите, люди активно участвовали в опросе — проголосовало более 23 тысяч человек. Подавляющее большинство (более 70%) проголосовало за приостановку первенства. Около 20% считают, что матчи проводить можно, но без зрителей. Впрочем, на матчи и так уже почти никто не ходит. И лишь 9% уверены, что нужно оставить всё «как есть».

А за какой вариант голосуете вы? Напишите нам в комментариях!

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