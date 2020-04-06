Наркомания среди несовершеннолетних

Источник материала: Клiч Радзiмы

Страшное явление, с которым общество в наши дни сталкивается на каждом углу. Под наркоманией несовершеннолетних понимают формирование зависимости у лиц от 12 до 18 лет. Именно в этом возрасте подростки наиболее часто подсаживаются на наркотики.

Среди молодежи постоянно ведется агрессивная пропаганда развязного образа жизни, возможности получения кайфа. Даже первые дозы зачастую даются бесплатно или по слишком заниженной цене. Расчет прост: у неокрепших организмов быстрее, чем у взрослых, возникает привыкание. Подростку бывает достаточно одного-двух приемов для формирования стойкой психической зависимости. Некоторые наркотики уже с третьей-пятой дозы дают физическую зависимость и ломку после неполучения новой порции допинга.

Особую опасность несут и быстроразвивающиеся осложнения со стороны внутренних органов и передозировки. Под воздействием наркотических препаратов происходят гормональные сбои, замедляется рост и интеллектуальное развитие.

В борьбе с наркоманией несовершеннолетних наилучший эффект обеспечивает изоляция от дурной компании, лечение в наркологической клинике с последующим помещением в специализирующийся реабилитационный центр.

Практика показывает, что значительно снизить процент наркозависимых подростков помогает профилактическая работа родителей, педагогов и правоохранительных органов. Чтобы ребенок не попал в дурную среду и не увлекся психостимуляторными средствами, его необходимо окружать вниманием и родительской заботой. Свободное время подростка должно быть заполнено полезными делами. Это могут быть увлечения и хобби, занятия в кружках и различных секциях.

Важную роль играет и обилие информации о вреде для здоровья наркотиков и пользе правильного образа жизни. Причем все поучения должны подаваться в спокойной доверительной обстановке, без излишней агрессии и подавления формирующейся личности.

На территории Шарковщинского района с целью выявления и пресечения распространения наркотических средств сотрудниками Шарковщинского РОВД периодически проводятся отработки дискотек, увеселительных заведений и иных мест массового отдыха молодежи. В настоящее время несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологическом кабинете Шарковщинской ЦРБ не наблюдается. Также на территории района не допущено случаев совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

И. МАЦКЕВИЧ, старший участковый инспектор ИДН Шарковщинского РОВД.