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Ноздря в ноздрю: в прамериз оппозиции по-прежнему нет явного лидера
Источник материала: Партизан
Более тысячи человек уже
Формально лидирует лидер Движения "За свободу" Юрий Губаревич с 35% голосов.
Однако у Николая Козлова (ОГП) и Ольги Ковальковой (независимый кандидат) по 33% голосов.
Это значит, что сильнейшего выявит чистая случайность и мобилизационная работа среди актива.
Напомним, что эти результаты являются промежуточными. Голосование продлится до конца апреля.
Президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа этого года.
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Более тысячи человек уже приняли участие в интернет-голосовании по выборам единого кандидата оппозиции на президентских выборах. Но явного лидера по-прежнему...
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