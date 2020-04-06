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Ноздря в ноздрю: в прамериз оппозиции по-прежнему нет явного лидера

06.04.2020 09:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более тысячи человек уже приняли участие в интернет-голосовании по выборам единого кандидата оппозиции на президентских выборах. Но явного лидера по-прежнему нет.

Формально лидирует лидер Движения "За свободу" Юрий Губаревич с 35% голосов. 

Однако у Николая Козлова (ОГП) и Ольги Ковальковой (независимый кандидат) по 33% голосов. 

Это значит, что сильнейшего выявит чистая случайность и мобилизационная работа среди актива.

Напомним, что эти результаты являются промежуточными. Голосование продлится до конца апреля. 

Президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа этого года.
 
 
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Более тысячи человек уже приняли участие в интернет-голосовании по выборам единого кандидата оппозиции на президентских выборах. Но явного лидера по-прежнему...
 
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