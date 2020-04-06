Ноздря в ноздрю: в прамериз оппозиции по-прежнему нет явного лидера

Формально лидирует лидер Движения "За свободу" Юрий Губаревич с 35% голосов.





Однако у Николая Козлова (ОГП) и Ольги Ковальковой (независимый кандидат) по 33% голосов.





Это значит, что сильнейшего выявит чистая случайность и мобилизационная работа среди актива.





Напомним, что эти результаты являются промежуточными. Голосование продлится до конца апреля.

Президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа этого года.