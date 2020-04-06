Назначен новый начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пинского райисполкома

Источник материала: Полесская правда



Начальником отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пинского районного исполнительного комитета назначена Светлана Александровна БОТВИНКО.

Родилась в Пинске в 1976 году. В 1999 году окончила Белорусский государственный университет транспорта по специальности «производство строительных конструкций и изделий». В 2000-2007 годах работала в структурах Пинских городского и районного ЖКХ, затем в управлении архитектуры и градостроительства горисполкома. До назначения на новую должность трудилась главным специалистом отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пинского райисполкома.