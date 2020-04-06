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Назначен новый начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пинского райисполкома

06.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Назначен новый начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пинского райисполкома
Начальником отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пинского районного исполнительного комитета назначена Светлана Александровна БОТВИНКО.

Назначен новый начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пинского райисполкомаРодилась в Пинске в 1976 году. В 1999 году окончила Белорусский государственный университет транспорта по специальности «производство строительных конструкций и изделий». В 2000-2007 годах работала в структурах Пинских городского и районного ЖКХ, затем в управлении архитектуры и градостроительства горисполкома. До назначения на новую должность трудилась главным специалистом отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пинского райисполкома.

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