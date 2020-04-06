Сегодня, 6 апреля, канун Благовещения: что запрещено делать

belnovosti.by В этот день пресвятой Богородице явился Архангел Гавриил и сообщил благую весть о том, что она зачала и родит сына Божьего, пишет





В этот день наши предки разводили костры во дворах, сжигали трухлявые постройки, столы и лавки. Бытовало поверье, будто огонь отгоняет нечисть и очищает землю от злых сил перед праздником Пресвятой Богородицы.





В канун Благовещения костры жгли даже вдоль дорог, чтобы указать путь к церкви.





В первой половине дня было принято делать тщательную уборку. К вечеру все собирались за столом, чтобы отведать постных яств и помолиться за близких.





Что нельзя делать 6 апреля





После обеда нельзя заниматься тяжёлой работой, стирать, убирать, шить.





Нельзя сквернословить, ругаться, обижать людей и животных.





Нельзя ходить в гости и принимать гостей в своём доме, чтобы не спугнуть удачу.





Нельзя пересчитывать деньги, чтобы они не «утекли сквозь пальцы».





Нельзя гадать и читать заговоры потому, что церковь не приветствует этого.





Нельзя есть тяжёлую, жирную пищу, так как грядёт пост.





Нельзя вязать узлы – они символизируют провал в достижении цели.





Что можно делать 6 апреля





В канун Благовещения в первой половине дня нужно заняться уборкой: вымыть полы, навести порядок в шкафах, избавиться от ненужных вещей.





Православные верующие также могут в этот день посетить церковь, чтобы помолиться и вспомнить усопших родственников.



