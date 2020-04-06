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Сегодня, 6 апреля, канун Благовещения: что запрещено делать

06.04.2020 10:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

6 апреля православная церковь отмечет канун Благовещения – важнейшего православного праздника.

Сегодня, 6 апреля, канун Благовещения: что запрещено делать
фото из открытого доступа
В этот день пресвятой Богородице явился Архангел Гавриил и сообщил благую весть о том, что она зачала и родит сына Божьего, пишет belnovosti.by

В этот день наши предки разводили костры во дворах, сжигали трухлявые постройки, столы и лавки. Бытовало поверье, будто огонь отгоняет нечисть и очищает землю от злых сил перед праздником Пресвятой Богородицы.

В канун Благовещения костры жгли даже вдоль дорог, чтобы указать путь к церкви.

В первой половине дня было принято делать тщательную уборку. К вечеру все собирались за столом, чтобы отведать постных яств и помолиться за близких.

Что нельзя делать 6 апреля


После обеда нельзя заниматься тяжёлой работой, стирать, убирать, шить.

Нельзя сквернословить, ругаться, обижать людей и животных.

Нельзя ходить в гости и принимать гостей в своём доме, чтобы не спугнуть удачу.

Нельзя пересчитывать деньги, чтобы они не «утекли сквозь пальцы».

Нельзя гадать и читать заговоры потому, что церковь не приветствует этого.

Нельзя есть тяжёлую, жирную пищу, так как грядёт пост.

Нельзя вязать узлы – они символизируют провал в достижении цели.

Что можно делать 6 апреля 


В канун Благовещения в первой половине дня нужно заняться уборкой: вымыть полы, навести порядок в шкафах, избавиться от ненужных вещей.

Православные верующие также могут в этот день посетить церковь, чтобы помолиться и вспомнить усопших родственников.  
 
 
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6 апреля православная церковь отмечет канун Благовещения – важнейшего православного праздника.
 
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