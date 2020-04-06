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В КГК с 6 по 10 апреля будет работать горячая линия по вопросам цен и наличия товаров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не допустить необоснованного роста цен. На связи с белорусами Комитет государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обратная связь обеспечит оперативный контроль за ситуацией на потребительском рынке. Жители всех регионов республики и Минска, в том числе работники предприятий торговли, могут сообщить в контрольное ведомство о фактах значительного повышения цен на потребительские товары, а также об их отсутствии в торговой сети. Звонки принимаются с 10:00 до 12:00. Номер телефона указан ниже.
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Новости Беларуси. Не допустить необоснованного роста цен. На связи с белорусами Комитет государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С...
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