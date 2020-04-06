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В КГК с 6 по 10 апреля будет работать горячая линия по вопросам цен и наличия товаров

06.04.2020 10:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Не допустить необоснованного роста цен. На связи с белорусами Комитет государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 6 и по 10 апреля будет организована горячая линия по вопросам наличия и стоимости товаров в торговой сети.

В КГК с 6 по 10 апреля будет работать горячая линия по вопросам цен и наличия товаров

Обратная связь обеспечит оперативный контроль за ситуацией на потребительском рынке. Жители всех регионов республики и Минска, в том числе работники предприятий торговли, могут сообщить в контрольное ведомство о фактах значительного повышения цен на потребительские товары, а также об их отсутствии в торговой сети. Звонки принимаются с 10:00 до 12:00. Номер телефона указан ниже.

В КГК с 6 по 10 апреля будет работать горячая линия по вопросам цен и наличия товаров

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Не допустить необоснованного роста цен. На связи с белорусами Комитет государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С...
 
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