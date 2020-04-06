ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Представлен обновленный мессенджер ICQ

06.04.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ с функциями расшифрования аудио в текст и возможностью создавать ботов. Об этом ТАСС рассказали в компании.


Фото: hi-tech.mail.ru

ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году и в «нулевых» стал одним из самых популярных средств общения в Рунете. В 2010 году после смены нескольких владельцев ICQ перешел к Mail.ru Group. Спустя 10 лет компания решила обновить мессенджер и дала ему новое имя — ICQ New. Особенностью новой программы стали искусственный интеллект, новый интерфейс и визуальный стиль, отмечают в Mail.ru Group.

Одна из функций ICQ New — система быстрых ответов Smart Reply, созданная при помощи ИИ. Нейросеть подсказывает пользователю готовые ответы в виде коротких фраз или стикеров, исходя из контекста диалога. Если человек набирает сообщение самостоятельно, мессенджер предложит варианты замены слова, фразы или эмодзи на выразительный стикер.

ICQ New умеет автоматически превращать аудио в текст. Кроме того, в мессенджере увеличено максимальное число участников групповых звонков до 30 человек, появилась возможность создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников и заводить каналы.

В ICQ New также есть платформа для создания ботов: программисты смогут автоматизировать свою работу или поучаствовать в развитии сервиса, добавив полезные функции для других пользователей.

С точки зрения безопасности, теперь пользователи могут запрещать звонить и добавлять себя в группы. Номер телефона пользователя скрыт от незнакомых людей, даже если они состоят в одной группе. Для дополнительной защиты в ICQ New можно включить PIN-код, который нужно вводить при открытии приложения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У мессенджера появились функции расшифрования аудио в текст, новый интерфейс и визуальный стиль.
 
Новости дня
Новости разные
 
Исаев ответил Колоскову, который назвал наш футбол порнографией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика