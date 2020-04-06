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В Витебском районе микроавтобус врезался в дерево: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 5 апреля вблизи деревни Подберезье Витебского района. Об этом
Предварительно установлено, что 25-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Caravelle не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате ДТП водитель и 21-летний пассажир микроавтобуса получили травмы и были госпитализированы.
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Авария произошла днем 5 апреля вблизи деревни Подберезье.
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