В Витебском районе микроавтобус врезался в дерево: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 5 апреля вблизи деревни Подберезье Витебского района. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Предварительно установлено, что 25-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Caravelle не справился с управлением и врезался в дерево.





В результате ДТП водитель и 21-летний пассажир микроавтобуса получили травмы и были госпитализированы.