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В Витебском районе микроавтобус врезался в дерево: пострадали два человека

06.04.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 5 апреля вблизи деревни Подберезье Витебского района. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Предварительно установлено, что 25-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Caravelle не справился с управлением и врезался в дерево.


В результате ДТП водитель и 21-летний пассажир микроавтобуса получили травмы и были госпитализированы.

 
 
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Авария произошла днем 5 апреля вблизи деревни Подберезье.
 
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