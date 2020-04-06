|
Не по собственной воле: БДЖ прекращает рейсы в Москву и Санкт-Петербург
Источник материала: Партизан
В связи с уведомлением ОАО «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора с 5 апреля 2020 года временно отменяется курсирование следующих поездов:
№ 2/1 Минск–Москва, отправлением из Минска с 05.04.2020, из Москвы с 06.04.2020;
№ 52/51 Брест/Минск–Санкт-Петербург, отправлением из Бреста с 05.04.2020, из Санкт-Петербурга с 06.04.2020.
Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов). Сроки возврата проездных документов не ограничены.
Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.
Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. О возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения будет объявлено дополнительно, говорится на сайте БЖД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с уведомлением ОАО «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора с 5 апреля 2020 года временно отменяется курсирование следующих поездов:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)