Не по собственной воле: БДЖ прекращает рейсы в Москву и Санкт-Петербург

№ 2/1 Минск–Москва, отправлением из Минска с 05.04.2020, из Москвы с 06.04.2020;





№ 52/51 Брест/Минск–Санкт-Петербург, отправлением из Бреста с 05.04.2020, из Санкт-Петербурга с 06.04.2020.





Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов). Сроки возврата проездных документов не ограничены.





Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.









Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. О возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения будет объявлено дополнительно, говорится на сайте БЖД.











