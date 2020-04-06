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Не по собственной воле: БДЖ прекращает рейсы в Москву и Санкт-Петербург

06.04.2020 10:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с уведомлением ОАО «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора с 5 апреля 2020 года временно отменяется курсирование следующих поездов:

№ 2/1 Минск–Москва, отправлением из Минска с 05.04.2020, из Москвы с 06.04.2020;

№ 52/51 Брест/Минск–Санкт-Петербург, отправлением из Бреста с 05.04.2020, из Санкт-Петербурга с 06.04.2020.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов). Сроки возврата проездных документов не ограничены.

Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.


Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. О возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения будет объявлено дополнительно, говорится на сайте БЖД.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В связи с уведомлением ОАО «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора с 5 апреля 2020 года временно отменяется курсирование следующих поездов:
 
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