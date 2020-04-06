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Минобразования: из-за продления каникул будет скорректирована школьная программа

06.04.2020 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

По словам А. Кадлубая, в конце третьей четверти в белорусских школах увеличился процент родителей, которые пользовались правом не водить детей в школу. При этом ежедневно сотрудники министерства получали до 100 звонков с просьбой о переносе каникул.

В результате Минобразования пошло навстречу родителям – школьные каникулы были продлены до 11 апреля. На протяжении всего этого периода в стране будут работать школьные лагеря.

Чтобы избежать пробелов в знаниях учащихся, Национальный институт образования уже разрабатывает определенные рекомендации по корректировке учебного процесса. Планируется, что 6-7 апреля о них станет известно работникам учреждений общего среднего образования.

Источник: https://minsknews.by/

 
 
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О продлении весенних каникул у школьников на неделю сообщил заместитель министра образования Александр Кадлубай.
 
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