Минобразования: из-за продления каникул будет скорректирована школьная программа

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По словам А. Кадлубая, в конце третьей четверти в белорусских школах увеличился процент родителей, которые пользовались правом не водить детей в школу. При этом ежедневно сотрудники министерства получали до 100 звонков с просьбой о переносе каникул.

В результате Минобразования пошло навстречу родителям – школьные каникулы были продлены до 11 апреля. На протяжении всего этого периода в стране будут работать школьные лагеря.

Чтобы избежать пробелов в знаниях учащихся, Национальный институт образования уже разрабатывает определенные рекомендации по корректировке учебного процесса. Планируется, что 6-7 апреля о них станет известно работникам учреждений общего среднего образования.