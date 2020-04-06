ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минчанка - контакт первого уровня: Лежу в больнице и это реальный кошмар

06.04.2020 10:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Что на самом деле сейчас происходит в белорусских больницах.

Минчанка - контакт первого уровня: Лежу в больнице и это реальный кошмар
Фото: Reuters
Ирина, 50-летняя жительница Минска, 22 марта была госпитализирована как контакт первого уровня в 3-ю городскую клиническую больницу. До этого она находилась в госпитале МВД, а сейчас - в 10-й больнице.


Ирина подробно рассказала телеграмм-каналу "Баста" свою историю:

- Я заболела 24 февраля, у меня появились первые симптомы. Сначала першение в горле, причем, оно было просто невменяемым, горло просто горело. Затем появилась очень сильная усталость и слабость. Слабость была такая, что я просто даже не могла сесть за руль машины, понимала - плохая реакция. Появилась одышка, боль в груди, такое чувство было, что сдавлена грудь. Я даже сама себе, идя по улице, говорила: "Нет, нет, нет, Ира, только не пневмония".

Утром 1 марта мне стало плохо, я стала задыхаться. Вызвала "скорую", меня привезли в госпиталь МВД. Положили в отделение, в обычную палату, началось лечение. Понимала, что мне очень-очень плохо. Я не первый раз болею пневмонией и эти ощущения, которые были у меня, просто не возможно описать. Я не могла ходить. Собственно и сейчас, когда хожу, у меня очень сильная одышка.

Меня лечили неплохим курсом антибиотиков, я лежала с 1 по 16 марта там, в госпитале МВД. Потом, за пару дней до выписки, моя одышка стала такой, что вот ты идешь и понимаешь, что не хватает воздуха. Об этом неоднократно говорила врачу, на что мне отвечали, что это последствия пневмонии.


16 марта мне сделали снимок. Сказали, пневмония рассосалась, но я по своему состоянию чувствовала, что нет, все равно что-то с легкими не так, но меня выписали. На утро 17 марта я просыпаюсь дома и не могу встать на ноги, потому что у меня в ноге воспалился лимфоузел так, что не могла ходить. Вызывала врача из поликлиники МВД, прописали лекарства, дали больничный.

18 марта я снова вызвала скорую. Приехали, послушали, сказали, что у меня слева слабое дыхание и прослушиваются единичные хрипы. Я сказала, что только что выписалась, показала эпикриз, на что мне сказали собираться. Меня повезли в 4-ю больницу. Там мне снова сделали рентген, который ничего не показал. Единственное, что врач мне сказала: " У вас атипичная пневмония". Отправили домой.

Дома я понимаю, чт не все равно плохо, не могу ходить и задыхаюсь от того, что мне не хватает кислорода. Когда мне делали сатурацию, было видно что показатели насыщения крови кислородом занижены. Я все равно попыталась взять себя в руки, решила выйти на улицу и сходить в магазин. По дороге я чуть не потеряла сознание от слабости. Сначала ты просто идешь, потом начинает кружится голова, темнеет в глазах. Если бы там не было стены, на которую оперлась, я бы там наверное и "поехала" бы.

Опять вызываю скорую, скорая приезжает и решает, куда меня везти. От госпиталя МВД я категорически отказалась. На вопросы о тестах я ответила, как есть - тесты не брали. Послушали - хрипы. В итоге меня привезли в 3-ю больницу.

Опять делают рентген, на снимке - пневмония в стадии разрешения, делают сатурацию, та еще ниже, врач сказал, что как у 95-летнего старика, хотя мне 50 лет, я веду активный образ жизни.

Меня кладут, начинают обследовать. Я говорю врачу о том, что не могу ходить, что у меня сильная одышка, кружится голова, слабость. В итоге мне делают КТ легких, которое показало, что повреждены некоторые отделы.

28 марта я начала задыхаться в 3-й больнице, меня опять отправили на рентген, который опять ничего не показал, и тогда мне взяли первый мазок за всю мою болезнь. Результат был отрицательный.

У меня была платная палата, это было мое условие, потому что я хотела быть одна, но палата двухместная. Ко мне положили женщину, старше 60 лет, с постоянным кашлем. Заведующая сказала не бояться. У нее, мол, ничего страшного, просто тромбоэмболия.

Эта женщина постоянно кашляла, ей лечили тробмоэмболию. позавчера у нее поднялась температура до 38. Сутки я с этой женщиной находилась в одной палате, пока ее не увезли в районе часа ночи. Меня увезли немного позже.

Сейчас я уже в 10-й больнице. Врач меня до сих пор не смотрел, осмотр был только в приемном покое, где взяли кроме этого еще раз мазки.

Это просто жесть... Я вообще очень сильная по своей натуре, но сейчас мне уже становится страшно, честно говорю. Не представляю, что происходит в моих легких. Меня возили в центр фтизиатрии в Новинках, там врач смотрел КТ, опять делали сатурацию, она 89, это очень плохой показатель. Меня привозят после консультации, я говорю заведующей, что, мол, так и так, а она мне - приходите и дышите кислородом в процедурный кабинет.

Сегодня вывезли оттуда 13 человек. вы можете себе представить? Только из этого отделения. Конечно, они не все заразные, часть была контактами первого уровня, как я, меня перевезли в 10-ю, остальных, всех кто заболел, увезли в 4-ю.

Просто ужас, что здесь происходит. Это реальный кошмар.

В 10-й больнице сейчас не происходит ничего, вот меня закинули в палату, и я тут лежу одна. Пять коек, на одной из них я.

Мне нужно препараты от давления принимать постоянно, но ничего нет. Сыну я приходить запретила, потому что у меня мама дома больна онкологией, чтобы от меня к ней не принес заразу. Если она заразится, то сразу у меня в семье похороны будут... Сегодня я, наконец, получила лекарства. А так, ко мне никто не приходит, ни врач, никто. Вот лежишь ты тут, ну и лежи. Не умерла - ну и хорошо. Все.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что на самом деле сейчас происходит в белорусских больницах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минобразования: из-за продления каникул будет скорректирована школьная программа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика