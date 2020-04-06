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В Беларуси за сутки в результате пожаров погибли четыре человека

06.04.2020 09:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси за сутки в результате пожаров погибли четыре человека

В Беларуси за минувшие сутки на пожарах погибли четыре человека, сообщили в МЧС.

Смерти от огня зафиксированы в Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.

Так, во время пожара в жилом доме в деревне Яновичи Новогрудского района, погибла женщина. Ее труп был обнаружен в коридоре на полу во время разбора строительных конструкций, а в деревне Заболотье Борисовского района погиб мужчина – пожар произошел в жилом доме в ночь на 6 апреля. 

Причины возгораний устанавливаются.

Всего по стране за минувшие сутки произошло 29 пожаров, больше всего в Витебской, Гомельской и Гродненской областях.

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В Беларуси за минувшие сутки на пожарах погибли четыре человека, сообщили в МЧС. Смерти от огня зафиксированы в Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской...
 
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