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За март беларусы скупили валюты на миллиард долларов

06.04.2020 10:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В марте физлица выступили чистыми покупателями валюты в размере 279,4 млн долларов, свидетельствует статистика Нацбанка.

Беларусы купили валюты на 1,02 млрд долларов, а продали только на 742,5 млн. В итоге сальдо сложилось пользу покупки.

Чистыми покупателями валюты в марте были и юрлица-резиденты. Они купили валюты на 2,29 млрд долларов, а продали — на 1,67 млрд долларов. Сальдо сложилось также в пользу покупки на уровне 617,8 млн долларов.

Юрлица-нерезиденты остались чистыми продавцами валюты. Они купили ее на 5,4 млн долларов, а продали — на 57,6 млн долларов.

Чистым покупателями выступили и банки при совершении операций за счет собственных средств. Они купили валюты на 3,98 млрд долларов, а продали — на 3,96 млрд долларов. На чистой основе банки купили 20,4 млн долларов.

В итоге спрос на валюту в марте превысил предложение на 865,4 млн долларов при месячном обороте рынка в 7,84 млрд долларов, что на 1,27 млрд долларов больше, чем в феврале.

По итогам трех месяцев спрос превысил предложение на 1,09 млрд долларов при обороте рынка в 20,63 млрд долларов.

Население по итогам первого квартала выступило чистым покупателям валюты в размере 452,2 млн долларов, продав 2,23 млрд, а купи 2,68 млрд долларов. 

Банки остались чистыми продавцами валюты, продав 10,68 млрд и купив 10,84 млрд долларов. Юрлица-нерезиденты также были продавцами в размере почти 120 млн долларов. Они купили 107,6 млн долларов, а продали — 227,5 млн долларов. 

Наконец, юрлица-резиденты, как и население, в первом квартале были чистыми покупателями в размере 927,2 млн долларов. Они продали 5,02 млрд, а купил — 5,95 млрд долларов
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В марте физлица выступили чистыми покупателями валюты в размере 279,4 млн долларов, свидетельствует статистика Нацбанка.
 
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