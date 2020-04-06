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Украина прекращает пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком

06.04.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По официальной информации украинской стороны 7 апреля с 00:00 по киевскому времени Украина прекращает пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком.

Украина прекращает пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком

Эвакуация украинцев будет осуществляться исключительно авиа или ж/д транспортом.

В сообщении говорится, что граждане Украины смогут вернуться домой только на автотранспорте через определенные пункты пропуска: «Доманово» (с белорусской стороны «Мокраны»), «Выступовичи» («Новая Рудня»), «Славутич» («Комарин»), «Новые Яриловичи» («Новая Гута»), «Сеньковка» («Веселовка»).

В то же время в белорусских пунктах пропуска ограничений по выезду граждан Украины нет. Беларусь готова оказать содействие жителям соседнего государства в их возвращении домой.

Информацию по въезду в Украину рекомендуем уточнять в посольстве и консульских учреждениях

 
 
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  По официальной информации украинской стороны 7 апреля с 00:00 по киевскому времени Украина прекращает пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком. ...
 
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