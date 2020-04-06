|
Украина прекращает пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком
06.04.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По официальной информации украинской стороны 7 апреля с 00:00 по киевскому времени Украина прекращает пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком.
Эвакуация украинцев будет осуществляться исключительно авиа или ж/д транспортом.
В сообщении говорится, что граждане Украины смогут вернуться домой только на автотранспорте через определенные пункты пропуска: «Доманово» (с белорусской стороны «Мокраны»), «Выступовичи» («Новая Рудня»), «Славутич» («Комарин»), «Новые Яриловичи» («Новая Гута»), «Сеньковка» («Веселовка»).
В то же время в белорусских пунктах пропуска ограничений по выезду граждан Украины нет. Беларусь готова оказать содействие жителям соседнего государства в их возвращении домой.
Информацию по въезду в Украину рекомендуем уточнять в посольстве и консульских учреждениях
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По официальной информации украинской стороны 7 апреля с 00:00 по киевскому времени Украина прекращает пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)