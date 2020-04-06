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В Гродненском районе парапланерист упал в озеро
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 апреля примерно в полвосьмого вечера в озеро возле деревни Бросты Гродненского района упал парапланерист.
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Выясняются обстоятельства случившегося.
В декабре 2019 года в Гомеле женщина упала с моста в реку Сож.
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Новости Беларуси. 5 апреля примерно в полвосьмого вечера в озеро возле деревни Бросты Гродненского района упал парапланерист. По сведениям МЧС Беларуси,...
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