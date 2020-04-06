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В Гродненском районе парапланерист упал в озеро

06.04.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 апреля примерно в полвосьмого вечера в озеро возле деревни Бросты Гродненского района упал парапланерист. 

По сведениям МЧС Беларуси, спасателям поступило сообщение о падении одномоторного параплана. В дальнейшем стало известно, что в результате происшествия погиб парапланерист. 

Выясняются обстоятельства случившегося. 

В декабре 2019 года в Гомеле женщина упала с моста в реку Сож.

Пострадавшая была доставлена в реанимацию – подробнее здесь

Люди в материале: нет

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 5 апреля примерно в полвосьмого вечера в озеро возле деревни Бросты Гродненского района упал парапланерист.  По сведениям МЧС Беларуси,...
 
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