В Гродненском районе парапланерист упал в озеро

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 апреля примерно в полвосьмого вечера в озеро возле деревни Бросты Гродненского района упал парапланерист.

По сведениям МЧС Беларуси, спасателям поступило сообщение о падении одномоторного параплана. В дальнейшем стало известно, что в результате происшествия погиб парапланерист.

Выясняются обстоятельства случившегося.

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