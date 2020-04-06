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Парапланерист погиб, упав в озеро под Гродно
Источник материала: ОНТ
Обстоятельства гибели парапланериста выясняют в Гродненском районе. Об этом
По данным спасателей, инцидент произошел пятого апреля около восьми часов вечера возле д. Бросты Гродненского района.
Одномоторный параплан упал в озеро Бросты, в результате погиб парапланерист. Модель и производитель рухнувшего летательного аппарата устанавливаются.
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Обстоятельства гибели парапланериста выясняют в Гродненском районе. Об этом сообщается на сайте МЧС. По данным спасателей, инцидент произошел пятого апреля около...
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