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Парапланерист погиб, упав в озеро под Гродно

06.04.2020 10:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парапланерист погиб, упав в озеро под Гродно

Обстоятельства гибели парапланериста выясняют в Гродненском районе. Об этом сообщается на сайте МЧС.

По данным спасателей, инцидент произошел пятого апреля около восьми часов вечера возле д. Бросты Гродненского района.

Одномоторный параплан упал в озеро Бросты, в результате погиб парапланерист. Модель и производитель рухнувшего летательного аппарата устанавливаются.

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Обстоятельства гибели парапланериста выясняют в Гродненском районе. Об этом сообщается на сайте МЧС. По данным спасателей, инцидент произошел пятого апреля около...
 
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