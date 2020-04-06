Новые BMW в Беларуси теперь идут с 4-летней гарантией и помощью на дороге

В Беларуси с апреля начала действовать 4-летняя гарантия на новые автомобили BMW и MINI. Теперь к 2 годам заводской гарантии добавлены еще 24 месяца постгарантийного сервисного обслуживания. Кроме того, в стране запущена бесплатная программа помощи на дороге, рассказал в официальном обращении директор BMW Беларусь Иван Кравцевич.

Удвоенная гарантия действует на все новые автомобили американской и европейской сборки. «Их можно бесплатно отремонтировать у любого официального дилера BMW. Это дает еще больше уверенности в выборе и позволяет получать удовольствие за рулем, доверив гарантийное обслуживание профессионалам», – убежден Иван Кравцевич.

BMW Беларусь также запускает бесплатную программу помощи на дороге. Ею могут воспользоваться все покупатели новых BMW и MINI с апреля 2020 года. В нее входит, в том числе и доставка автомобиля к ближайшему официальному сервисному центру.

Кроме того, дилер BMW АВТОИДЕЯ запустил бесконтактную приемку автомобилей в сервис. Все общение с консультантом сервиса осуществляется только по телефону.

«В текущей ситуации я рекомендую вам придерживаться правил социальной изоляции, по возможности ограничить свои контакты с другими людьми и оставаться дома. Но если вам необходимо приехать в автоцентр BMW, мы cделали все возможное для обеспечения безопасности персонала и клиентов. Часть сотрудников переведена на удаленную работу, в автоцентрах регулярно проводятся санитарные мероприятия, автомобили проходят специальную обработку перед выдачей из сервиса», – отметил директор BMW Беларусь.

Все официальные дилеры BMW продолжают работать 7 дней в неделю без выходных. Как и раньше, можно приобрести автомобиль – новый или с пробегом – и воспользоваться сервисным обслуживанием.

Заводы концерна BMW сейчас временно закрыты во всем мире. И это значит, что заказ новых автомобилей в индивидуальной комплектации временно недоступен. Но у официальных дилеров в Беларуси достаточно автомобилей всех востребованных моделей. Более того, на популярные автомобили европейской и американской сборки, собранные до 31 марта 2020 года, действуют специальные цены. Так, на покупке BMW X5 сейчас можно получить выгоду до 10%.

В BMW объясняют нововведения желанием поддержать белорусских автомобилистов «в это непростое время».