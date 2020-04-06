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Минжилкомхоз начал проводить дистанционный прием граждан

06.04.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минжилкомхоз начал проводить дистанционный прием граждан

Руководители структурных подразделений Министерства жилищно-коммунального хозяйства с 6 апреля проводят личный прием граждан в дистанционной форме. Об этом сообщается на сайте министерства.

Обратиться к руководству МЖКХ можно по телефону.

На такой шаг в министерстве пошли ради личной безопасности и здоровья граждан.

Также в МЖКХ поблагодарили белорусов за понимание.

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Руководители структурных подразделений Министерства жилищно-коммунального хозяйства с 6 апреля проводят личный прием граждан в дистанционной форме. Об этом...
 
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