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Андрей Скабелка ушел из «Барыса»
Источник материала: Tut.by
Хоккейный клуб «Барыс» и главный тренер команды Андрей Скабелка не смогли прийти к соглашению о продлении контракта,
Скабелка и его белорусский штаб, в который входили и еще два белорусских тренера — Владимир Копать и Игорь Матушкин — показал лучшие для команды истории в регулярном сезоне. Также «Барыс» дважды выходил во второй круг Кубка Гагарина.
Скорее всего, Андрей Скабелка покинет и сборную Казахстана.
Ранее сообщалось, что он
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Хоккейный клуб «Барыс» и главный тренер команды Андрей Скабелка не смогли прийти к соглашению о продлении контракта, сообщает официальный сайт клуба из...
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