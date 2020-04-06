Андрей Скабелка ушел из «Барыса»

Источник материала: Tut.by

Хоккейный клуб «Барыс» и главный тренер команды Андрей Скабелка не смогли прийти к соглашению о продлении контракта, сообщает официальный сайт клуба из Нур-Султана.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Скабелка и его белорусский штаб, в который входили и еще два белорусских тренера — Владимир Копать и Игорь Матушкин — показал лучшие для команды истории в регулярном сезоне. Также «Барыс» дважды выходил во второй круг Кубка Гагарина.

Скорее всего, Андрей Скабелка покинет и сборную Казахстана.

Ранее сообщалось, что он ведет переговоры с ярославским «Локомотивом» .