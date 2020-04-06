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Андрей Скабелка ушел из «Барыса»

06.04.2020 11:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккейный клуб «Барыс» и главный тренер команды Андрей Скабелка не смогли прийти к соглашению о продлении контракта, сообщает официальный сайт клуба из Нур-Султана.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Скабелка и его белорусский штаб, в который входили и еще два белорусских тренера — Владимир Копать и Игорь Матушкин — показал лучшие для команды истории в регулярном сезоне. Также «Барыс» дважды выходил во второй круг Кубка Гагарина.

Скорее всего, Андрей Скабелка покинет и сборную Казахстана.

Ранее сообщалось, что он ведет переговоры с ярославским «Локомотивом».

 
 
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Хоккейный клуб «Барыс» и главный тренер команды Андрей Скабелка не смогли прийти к соглашению о продлении контракта, сообщает официальный сайт клуба из...
 
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