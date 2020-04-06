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В Сети показали, как может выглядеть iPhone 12 Pro

06.04.2020 11:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известное издание 9to5mac со ссылкой на несколько источников показало, как может выглядеть блок основных камер в грядущих iPhone.


Недавно Apple встроила новые iPad Pro LiDAR — сенсор, точно измеряющей глубину объектов в кадре. С его помощью устройства теперь лучше работают с приложениями дополненной реальности (AR). По последней информации, такой же датчик планируют установить и в определенные модели грядущих iPhone с поддержкой 5G-сетей.

На изображении выше показано, как LiDAR могут вместить в блок с тремя основными фотомодулями. А ниже — цветной рендер, основанный на этой «утечке»:


Фото: BenGeskin

Напомним: точное название смартфонов, которые Apple собирается представить осенью, еще не известно. Пока назовем их iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Ожидается, что компания покажет не менее четырех аппаратов: один с экраном на 5,4 дюйма, два — на 6,1 дюйма, один — на 6,7 дюймов. Во всех устройствах ожидаются OLED-матрицы, а также поддержка 5G-сетей.

Ниже — цены других популярных у нас iPhone:

 
 
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Ожидается, что компания покажет не менее четырех аппаратов.
 
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